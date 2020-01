Vorig jaar zijn in ons land zowat 1,8 miljoen smartphones verkocht. Bijna de helft daarvan zijn Samsungs.

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Gfk die zijn bekendgemaakt op de technologiebeurs CES in Las Vegas.

Samsung was goed voor zowat 49 procent van de verkochte toestellen. De Zuid-Koreaanse technologiereus kon ook op de Belgische markt profiteren van de problemen die Huawei ondervindt. Het Chinese bedrijf wordt door de VS verdacht van spionage, met Amerikaanse sancties en een beperkte toegang tot Google-apps tot gevolg. Nog volgens de Gfk-cijfers bedroeg de gemiddelde aankoopprijs van een nieuw toestel in ons land 404 euro. Dat cijfer ligt hoger dan de voorbije jaren.

Update 10 januari:

De cijfers in dit stuk worden intussen door GFK zelf tegengesproken. Volgens de marktonderzoeker gaat het om 2,6 miljoen toestellen in de periode tot november.

