McDonalds neemt een start-up over die stemtechnologie naar bestelkiosks kan brengen. Het is al de tweede technologische overname die het bedrijf dit jaar doet.

Apprente is een Amerikaanse startup rond geautomatiseerde stemtechnologie. Met de overname kan McDonalds bestellingen automatiseren. De technologie werd al een tijdje getest bij de hamburgergigant, maar waarschijnlijk wordt ze door de overname op termijn op grotere schaal uitgerold.

Het doel is officieel om klanten sneller te bedienen, al lijkt het voor de hand liggend dat het bedrijf door de inzet van stemrobots ook minder personeel nodig heeft om bestellingen op te nemen.

Het is al de tweede keer dit jaar dat McDonalds een technologiebedrijf koopt. Begin dit jaar nam het Dynamic Yield over voor meer dan driehonderd miljoen dollar. De grootste overname van het bedrijf in de afgelopen twintig jaar. Daarmee wil het klanten aanbevelingen doen op basis van eerdere bestellingen, het tijdstip of zelfs het weer. Later volgde ook een investering in Plexure, een mobiele app.

Hoeveel McDonalds betaalt voor de overname is niet bekend. Volgens Techcrunch haalde Apprente, dat sinds 2017 bestaat, al wel 4,8 miljoen dollar op. Een van de oprichters van Apprente, Itamar Arel, wordt ook vicepresident bij McD Tech Labs, de afdeling van McDonalds die zich toelegt op technologische innovatie.