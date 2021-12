Algemeen gezien is het goed gesteld met de vaste en mobiele netwerkdekking in België, alleen voor 5G hinkt ons land nog achterop. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) over de kwaliteit van de breedbandnetwerken.

In het rapport werd de dekking van de vaste en mobiele netwerken van nabij onderzocht op verschillende niveaus: nationaal, per gewest en per gemeente. Uit de resultaten blijkt dat de breedbanddekking zowel voor Vlaanderen als voor Brussel zeer hoog is. Meer dan 99 procent van de huishoudens heeft er toegang tot lijnen met meer dan 200 Mbps, dat aangezien wordt als zeer snel.

In totaal zijn er in ons land wel nog 47.000 huishoudens die geen toegang hebben tot snelheden van 30 Mbps en 138.000 gezinnen zitten nog zonder toegang tot 100 Mbps. Vooral in bepaalde Waalse gemeenten is de dekking minder goed, deels te verklaren door de lagere bevolkingsdichtheid die het voor operatoren minder rendabel maakt om in deze zones volop te investeren.

Voldoende 4G-dekking in vrijwel hele land

Zowel voor 3G als 4G wordt quasi het volledige grondgebied voldoende gedekt door minstens één mobiel netwerk. Bijna heel België heeft een voldoende 4G-dekking. Enkel in het gebied van de Duitstalige Gemeenschap is het dekkingsniveau minder hoog. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zelfs een dekking van honderd procent van de huishoudens voor zowel 3G als 4G.

Het rapport gaat ook in op 5G, al is de uitrol hiervan nog vrij beperkt in afwachting van de spectrumveiling die in 2022 zal plaatsvinden. Tijdens deze veiling zullen de gebruiksrechten worden toegekend voor verschillende radiofrequentiebanden. De Europese Commissie heeft vooropgesteld dat er tegen 2025 ononderbroken 5G-dekking moet zijn voor alle stedelijke gebieden en belangrijkste verbindingswegen.

