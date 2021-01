De opmars van de bitcoin is maandag abrupt ten einde gekomen. De digitale munt verloor in korte tijd 14 procent van zijn waarde. Tegen het einde van de ochtend werd de munt voor iets meer dan 29.000 dollar verhandeld.

Reden voor de snelle prijsval is niet direct bekend. Wel waarschuwden meerdere kenners al voor de 'te sterk' opgelopen koers de laatste dagen en de kans op het klappen van de bitcoin-bubbel.

De waarde van de digitale munt was zondag nog meer dan 34.000 dollar. Die stijging volgde daags nadat één bitcoin voor het eerst meer dan 30.000 dollar waard was geworden.

