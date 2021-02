De cryptomunt bitcoin is zondag tot een zucht genaderd van de symbolische kaap van 50.000 dollar. Op het handelsplatform Bitstamp steeg de koers tot een record van 49.700 dollar, alvorens weer iets terug te vallen.

De koers wordt nog steeds ondersteund door recente aankondigingen van vertrouwen in de digitale munt, onder meer van Tesla. De fabrikant van elektrische auto's kocht 1,5 miljard dollar aan bitcoins en zei dat klanten in de toekomst met de cryptomunt zullen kunnen betalen.

Daarnaast beloofde Mastercard cryptomunten toe te laten in zijn betalingsnetwerk. Twitter-topman Jack Dorsey en hiphopper Jay-Z kondigden het voorbije weekend dan weer aan samen een bitcoinfonds op te richten.

Critici waarschuwen dat cryptomunten erg volatiel zijn en een nieuwe zeepbel creëren. Ze waarschuwen ook voor misbruik door criminelen. Het is overigens niet al goud wat blinkt in cryptovalutaland: terwijl de bitcoin de voorbije weken voornamelijk in de lift zit, zijn andere virtuele munten de laatste tijd juist sterk in waarde gedaald.

