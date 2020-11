Cryptomunt bitcoin steeg woensdag boven de 14.000 dollar, mogelijk doordat investeerders worstelen met de onzekere verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten.

De munt bereikte door een plus van bijna 4 procent zijn hoogste waarde sinds januari 2018. Ook andere crypto's zaten in de lift.

Crypto-kenners denken dat de onzekerheid over wie er straks in het Witte Huis in Washington zit, president Donald Trump of zijn Democratische uitdager Joe Biden, bijdraagt aan de opmars. De munten zitten de laatste tijd sowieso al in de lift. De laatste maanden verdriedubbelde de waarde van de bitcoin. Het allerhoogste niveau dat ooit werd bereikt was in december 2017 toen een bitcoin bijna 20.000 dollar waard was. Daarna kelderde de koers.

De munt bereikte door een plus van bijna 4 procent zijn hoogste waarde sinds januari 2018. Ook andere crypto's zaten in de lift.Crypto-kenners denken dat de onzekerheid over wie er straks in het Witte Huis in Washington zit, president Donald Trump of zijn Democratische uitdager Joe Biden, bijdraagt aan de opmars. De munten zitten de laatste tijd sowieso al in de lift. De laatste maanden verdriedubbelde de waarde van de bitcoin. Het allerhoogste niveau dat ooit werd bereikt was in december 2017 toen een bitcoin bijna 20.000 dollar waard was. Daarna kelderde de koers.