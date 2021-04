Twitter heeft de voorbije maanden gesprekken gevoerd over een mogelijke overname van Clubhouse, een app voor groepsgesprekken en audiofeeds die snel aan populariteit heeft gewonnen. Dat zegt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

In de gesprekken zou Clubhouse een waarde van ongeveer 4 miljard dollar zijn toegedicht, maar de onderhandelingen over de beoogde inlijving zijn volgens bronnen al afgekapt. Het is niet duidelijk waarom. Vertegenwoordigers van Twitter en Clubhouse weigerden commentaar.

Eerder kwam al naar buiten dat Clubhouse bij een nieuwe investeringsronde mikt op een waardering van 4 miljard dollar. De audio-app zou na de interesse van Twitter zijn begonnen met de zoektocht naar andere investeerders die ook vinden dat het bedrijf zoveel waard is.

Clubhouse is een sociaal medium waar mensen samenkomen voor groepsgesprekken over een specifiek thema of om interviews te beluisteren. De vorig jaar gelanceerde app is op dit moment alleen beschikbaar voor Apple-gebruikers. Door de coronacrisis en de lockdowns is de populariteit van Clubhouse sterk gestegen. Daarbij hielp het dat al snel grote namen uit Hollywood en het bedrijfsleven de app begonnen te gebruiken.

Twitter heeft inmiddels een concurrerende dienst opgezet, Spaces genaamd. Ook hier kunnen gebruikers van de app anderen uitnodigen voor live-audiogesprekken. Die Twitter-functie zit nu nog in een testfase.

