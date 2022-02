De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt dat 5G een invloed kan hebben op de werking van de Boeing 737, maar het nuanceert dat de impact in praktijk zeer beperkt is.

Volgens de FAA kunnen bepaalde 5G frequenties de radioaltimeter van het vliegtuig verstoren. Die wordt gebruikt om onder meer bij slechte weersomstandigheden de hoogte tot de landingsbaan te meten. Dat kan problemen geven bij het landen of aanvliegen, al nuanceert de FAA er meteen bij dat dat in praktijk zelden zal voorvallen.

Dat komt omdat op bijna alle luchthavens in de VS vandaag, als er 5G is, er een bufferzone is ingesteld voor bepaalde frequenties (3,7 Ghz tot 3,98 GHz, de zogenaamde C-band). Rond die band is de afgelopen maanden heel wat discussie geweest tussen de Amerikaanse telecomoperatoren en de luchtvaartsector.

In totaal gaat het om zo'n tienduizend vliegtuigen, 2,400 in de VS en 8,300 in de rest van de wereld. Al is de impact in België of Europa minimaal. Zo is er in België en de rest van Europa meer ruimte tussen de frequenties voor 5G en die van de radio altimeters waardoor er minder kans op storing is. Al wordt ook hier aanbevolen om een bufferzone rond de landingsbanen te hanteren.

Het advies is niet beperkt tot de 737. De afgelopen dagen gaf de FAA al soortgelijke waarschuwingen voor onder meer de 737 MAX, de 747, 757, 767 en 777, al is de 737 veruit het meest verkochte passagiersvliegtuig.

Volgens de FAA kunnen bepaalde 5G frequenties de radioaltimeter van het vliegtuig verstoren. Die wordt gebruikt om onder meer bij slechte weersomstandigheden de hoogte tot de landingsbaan te meten. Dat kan problemen geven bij het landen of aanvliegen, al nuanceert de FAA er meteen bij dat dat in praktijk zelden zal voorvallen.Dat komt omdat op bijna alle luchthavens in de VS vandaag, als er 5G is, er een bufferzone is ingesteld voor bepaalde frequenties (3,7 Ghz tot 3,98 GHz, de zogenaamde C-band). Rond die band is de afgelopen maanden heel wat discussie geweest tussen de Amerikaanse telecomoperatoren en de luchtvaartsector.In totaal gaat het om zo'n tienduizend vliegtuigen, 2,400 in de VS en 8,300 in de rest van de wereld. Al is de impact in België of Europa minimaal. Zo is er in België en de rest van Europa meer ruimte tussen de frequenties voor 5G en die van de radio altimeters waardoor er minder kans op storing is. Al wordt ook hier aanbevolen om een bufferzone rond de landingsbanen te hanteren.Het advies is niet beperkt tot de 737. De afgelopen dagen gaf de FAA al soortgelijke waarschuwingen voor onder meer de 737 MAX, de 747, 757, 767 en 777, al is de 737 veruit het meest verkochte passagiersvliegtuig.