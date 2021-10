De IBGraf groep neemt DM&S uit Hoeilaart over. IBGraf zou zo de grootste integrator van ERP-software in België worden.

Het Luikse IBGraf is een integrator van beheeroplossingen voor kmo's en boekhoudkantoren. De groep kondigt nu de samenwerking aan met DM&S, ook een integrator van boekhoudsoftware. In de praktijk gaat het om een overname. Daarmee zou de groep IBGraf de grootste integrator in zijn markt worden voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

Hele land

Waar IBGraf vooral gericht is op Wallonië en Luxemburg, met vestigingen in Lui, Waver, Windhof en Strassen, heeft DM&S vooral klanten in Vlaanderen, Brussel en Waals-Brabant. 'Wij zijn opgetogen nu onze stevige positionering in Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg wordt verruimd tot Brussel en Vlaanderen', zegt medebestuurder Bruno Roloux in een persbericht. 'We kijken ernaar uit om onze gezamenlijke klanten te laten profiteren van de waarden die wij samen delen, zoals nabijheid, flexibiliteit en beschikbaarheid, terwijl de huidige structuur, de eigen identiteit en de bedrijfscultuur van DM&S behouden blijft.'

Met de nieuwste overname heeft de groep IBGraf nu vijftig medewerkers en zo'n drieduizend klanten, goed voor een geconsolideerde omzet van 7 miljoen euro. Het bedrijf is overigens al een tijdje op het overnamepad. Vorig jaar haalde het nog twee integratoren binnen, het Belgische Plug and Go, en het Luxemburgse Account IT.

