In zijn nieuwjaarstoespraak liet MR-voorzitter en co-formateur Georges-Louis Bouchez verstaan dat hij wil dat België het eerste land ter wereld moet worden waar autonome wagens rondrijden. Maar dat ambitieuze plan is in praktijk onhaalbaar.

Het was een opmerkelijk voorstel dat volgens Bouchez zowel mobiliteit, milieu als levenskwaliteit verenigt. Daarnaast wil hij beter Franstalig onderwijs en loopbanen en pensioenen hervormen in functie van de digitalisering van de economie.

Maar de kans lijkt onbestaande dat België die eerste ambitie waarmaakt simpelweg omdat andere landen qua wetgeving en testen een stuk verder staan. Het is nog niet zo dat autonome wagens, die op dit moment ook nog niet commerciële beschikbaar zijn, onbeperkt zijn toegelaten. Maar de wetgeving rond testmodellen is er in andere landen al jaren.

Zo kan de Amerikaanse wegenautoriteit DMV sinds april 2018 in enkele staten, waaronder Californië vergunningen uitreiken voor het testen en uitrollen van autonome voertuigen, in de jaren daarvoor gebeurde dat ook al in specifieke omstandigheden. Ook in het Verenigd Koninkrijk is sinds 2013 dergelijke toestemming mogelijk net zoals in Frankrijk sinds 2014 op beperkte stukken weg.

In Japan zullen tijdens de Olympische Spelen deze zomer zo'n honderd zelfrijdende wagens doorheen Tokyo rijden om bezoekers te vervoeren en ook in China test men volop.

België laat sinds 1 mei 2018 ook zo'n testen toe en momenteel is er één project lopende. Zo heeft Toyota sinds afgelopen zomer een project waarbij het zelfrijdende wagens in Brussel test. Dat is goed nieuws als je weet dat eerdere plannen uit 2012-2013 er niet kwamen omwille van ontbrekende wetgeving.

Technisch gezien kan ons land nog steeds de eerste worden als het gaat om het breed toelaten van zelfrijdende wagens eens de eerste commerciële modellen van de band rollen in de komende jaren. Maar de kans lijkt groot dat landen als de VS of Japan daar sneller mee zullen zijn gezien die landen intussen al enkele jaren ervaring hebben met dergelijke testvoertuigen. Daarbij speelt ook het feit dat beide landen eigen autoconstructeurs en technologiereuzen hebben die aan de kar trekken voor een wetgevend kader, en de technologie voorhanden hebben.

De uitspraak van Bouchez kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd: de eerste testen met autonome wagens, het eerste land waar ze legaal mogen rondrijden (in een niet-testomgeving), het eerste land waar inwoners zo'n wagen kunnen kopen of er mee worden vervoerd.

Voor het eerste zijn we alvast te laat. Voor de overige scenario's kan het in theorie wel, maar blijft het zeer onwaarschijnlijk. Ons land heeft de boot nog niet gemist, maar tenzij er wetgevende mirakels gebeuren en autoconstructeurs België plots als heilige graal van de autosector gaan beschouwen moeten we er niet op hopen.

Het was een opmerkelijk voorstel dat volgens Bouchez zowel mobiliteit, milieu als levenskwaliteit verenigt. Daarnaast wil hij beter Franstalig onderwijs en loopbanen en pensioenen hervormen in functie van de digitalisering van de economie.Maar de kans lijkt onbestaande dat België die eerste ambitie waarmaakt simpelweg omdat andere landen qua wetgeving en testen een stuk verder staan. Het is nog niet zo dat autonome wagens, die op dit moment ook nog niet commerciële beschikbaar zijn, onbeperkt zijn toegelaten. Maar de wetgeving rond testmodellen is er in andere landen al jaren.Zo kan de Amerikaanse wegenautoriteit DMV sinds april 2018 in enkele staten, waaronder Californië vergunningen uitreiken voor het testen en uitrollen van autonome voertuigen, in de jaren daarvoor gebeurde dat ook al in specifieke omstandigheden. Ook in het Verenigd Koninkrijk is sinds 2013 dergelijke toestemming mogelijk net zoals in Frankrijk sinds 2014 op beperkte stukken weg.In Japan zullen tijdens de Olympische Spelen deze zomer zo'n honderd zelfrijdende wagens doorheen Tokyo rijden om bezoekers te vervoeren en ook in China test men volop.België laat sinds 1 mei 2018 ook zo'n testen toe en momenteel is er één project lopende. Zo heeft Toyota sinds afgelopen zomer een project waarbij het zelfrijdende wagens in Brussel test. Dat is goed nieuws als je weet dat eerdere plannen uit 2012-2013 er niet kwamen omwille van ontbrekende wetgeving.Technisch gezien kan ons land nog steeds de eerste worden als het gaat om het breed toelaten van zelfrijdende wagens eens de eerste commerciële modellen van de band rollen in de komende jaren. Maar de kans lijkt groot dat landen als de VS of Japan daar sneller mee zullen zijn gezien die landen intussen al enkele jaren ervaring hebben met dergelijke testvoertuigen. Daarbij speelt ook het feit dat beide landen eigen autoconstructeurs en technologiereuzen hebben die aan de kar trekken voor een wetgevend kader, en de technologie voorhanden hebben.De uitspraak van Bouchez kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd: de eerste testen met autonome wagens, het eerste land waar ze legaal mogen rondrijden (in een niet-testomgeving), het eerste land waar inwoners zo'n wagen kunnen kopen of er mee worden vervoerd.Voor het eerste zijn we alvast te laat. Voor de overige scenario's kan het in theorie wel, maar blijft het zeer onwaarschijnlijk. Ons land heeft de boot nog niet gemist, maar tenzij er wetgevende mirakels gebeuren en autoconstructeurs België plots als heilige graal van de autosector gaan beschouwen moeten we er niet op hopen.