Bourgeois voorstander om 5G-spectrum apart te veilen

Nadat woensdagochtend bekend raakte dat het overlegcomité het niet eens raakte over de 5G-veiling, toonde Bourgeois in het Vlaams Parlement interesse in de piste die technologiefederatie Agoria voorstelt: de 3,6 GHz band apart veilen, zodat operatoren wel kunnen starten met 5G.

De vraag kwam van Open VLD-parlementslid Rik Daems. Die vroeg de minister-president of hij bereid was het overleg weer te openen en de discussie over de verdeling van het geld achteraf te voeren. Dat is het voorstel dat federaal minister voor Telecommunicatie De Backer (Open VLD) voorstelt, en ook de steun krijgt van Brussels staatsecretaris voor ICT Bianca Debaets.

Bourgeois, die normaal zelf in het overlegcomité zit, maar zich in de vergadering vanmorgen liet vervangen door Ben Weyts, benadrukt dat die verdeelsleutel belangrijk is. Maar zegt tegelijk voorstander te zijn van het plan dat Agoria op tafel legt.

"Persoonlijk denk ik dat dit voorstel de oplossing kan zijn, als men op federaal niveau en met de andere partijen (de Franstalige gemeenschap, nvdr) akkoord gaat." Bourgeois benadrukt wel dat hij het onderwerp nog niet had kunnen bespreken met de regering en dat het voorlopig om een persoonlijk standpunt gaat.

Wat stelt Agoria voor:

Agoria pleit er al langer voor om de nieuwe 3,6 Ghz frequentieband (3,4 Ghz tot 3,8 Ghz) los te koppelen van de vernieuwing van de 3G en 4G licenties, en van de eventuele licentie voor een vierde operator.

"Nu wordt alles op één hoop gegooid: de veiling van bestaande banden voor 3G en 4G en de nieuwe banden voor 5G, de veiling van de banden voor media en voor internetdata, en de reservering van spectrum voor een eventuele vierde speler. Het dossier is een onoplosbaar kluwen geworden", zegt Marc Lambotte, CEO van technologiefederatie Agoria, die ook de telecomoperatoren bundelt.

Tegelijk stelt Agoria voor om, als dat nodig is, voor die band, met testlicenties te werken, wat wettelijk kan, maar intussen een volwaardige uitrol van 5G mogelijk maakt. Voor de huidige spectrum waar 3G en 4G gebruik van maakt, kan de licentie met één of twee jaren worden verlengd.

4e speler

sp.a parlementslid Katia Segers benadrukt dat ook de discussie over de komst van een vierde speler best wordt losgekoppeld van de discussie. "Het is ontstellend dat dit dossier muurvast zit omdat er communautaire spelletjes worden gespeeld. In eerste instantie moet de discussie over de veiling en de verdeling los komen, maar ook de discussie over de veiling en het toelaten van een vierde speler, want ook dat wordt aan elkaar gekoppeld."

Data Vs. media

Volgens Bourgeois zal de veiling van de 3,6 Ghz band zo'n 43 miljoen euro opbrengen, een minderheid van de bijna 700 miljoen euro die er totaal kan binnenkomen. Hij is er voorstander van om dat bedrag opzij te zetten tot er een akkoord is, "Maar zo kan de uitrol wel starten", klinkt het in het Vlaams Parlement.

De minister-president benadrukt dat het niet gaat over communautaire spelletjes. "Het is geen spelletje, we vragen om het te objectiveren." Daarbij blijft hij hameren op de verdeelsleutel. Vandaag gaat 80% van de opbrengst naar het federale niveau. 20 procent wordt verdeeld door de deelstaten. "Dat terwijl er studies zijn die er op wijzen dat data de minderheid in de transmissie wordt, dus ik betreur dat er geen andere verdeelsleutel komt."

De achterliggende redenering daarbij is dat media een bevoegdheid is van de deelstaten. Hoe meer het mobiele netwerk voor media wordt aangewend, hoe meer de deelstaten in theorie recht hebben op een deel van de licentieopbrengsten. Bourgeois wijst er op dat er bij de vorige verdeling, in 2013, werd afgesproken dat die verdeling zou worden gemonitord worden "Maar die is er anno 2019 nog altijd niet."

"80/20 is geen redelijke verdeling, wie dat niet wil zien is verantwoordelijk voor de blokkage," voegt N-VA parlementslid Wilfried Vandaele er nog aan toe.