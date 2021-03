In een video geeft de oprichter van OVH meer uitleg over de brand die een datacenter in Straatsburg vernielde. Het bedrijf werkt nu aan herstel en probeert de oorzaak vast te stellen.

In een video van acht minuten geeft oprichter Octave Klaba meer uitleg over de ramp. Hij excuseert zich ook voor het incident.

Zoals eerder al duidelijk was is SBG2 volledig in de vlammen opgegaan. in SBG1, het datacenter dat nabij SBG2 stond, zijn vier datarooms vernietigd maar acht ruimtes zijn nog intact. De overige twee datacenters, SBG3 en SBG4, zijn niet geïmpacteerd.

Volgende week herstarten

'We werken hard om die drie datacenters te herstarten, maar het vraagt veel werk,' zegt Klaba. 'Zaken als het voltage, het herbouwen van de netwerkkamers, de stroomkabels en de waterkoeling moeten allemaal herbekeken worden.' Hij verwacht dat tegen volgende week woensdag-vrijdag de drie datacenters terug kunnen opgestart worden en klanten weer toegang hebben tot hun data.

Klaba belooft klanten zo goed mogelijk te informeren over waar hun data in het datacenter zat (en welke gegevens wel of niet verloren zijn). Hij zegt ook dat zijn bedrijf volop werkt aan capaciteitsuitbreiding in haar datacenters in Roubaix en Lyon om het verlies van SBG2 en de datakamers in SBG1 op te vangen. 'We willen die capaciteit zo snel mogelijk aan onze klanten kunnen leveren'

Op zoek naar oorzaken

In zijn verklaring legt Klaba uit dat SBG2 werd gebouwd in 2011 en dat het bedrijf vier datacenters zoals dit gebouw heeft. 'We wachten nog de conclusies van het onderzoek af, maar we gaan kijken naar wat er moet veranderd worden,' doelende op mogelijke risico's in gelijkaardige datacenters. Hij wijst er op dat onder meer SBG3 een nieuwere generatie is en andere technologie gebruikt.

Een helder antwoord op de oorzaak van de brand is er nog niet. Maar Klaba wijst wel naar de UPS (de noodstroomvoeding) in SBG2 als mogelijke verklaring. 'Toen de brandweer toekwam zagen ze met thermische camera's dat UPS 7 en 8 units in brand stonden. De ochtend voor de brand werd er onderhoud uitgevoerd aan UPS 7 waarbij de leverancier verschillende onderdelen heeft aangepast.'

Klaba nuanceert wel dat de UPS in kwestie nadien werd herstart en naar behoren werkte. De brand brak een kleine dag later uit. 'We hebben driehonderd camera's hangen en hopen binnenkort alle antwoorden te hebben over hoe de brand is gestart en zullen daar zo veel mogelijk informatie over delen.'

De huidige stap is de datacenters opruimen, zoals het water wegpompen, zodat teams aan de slag kunnen gaan in de verschillende datacentra met het oog op heropening van de niet getroffen delen.

