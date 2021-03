OVH, de grootste hostingprovider van Europa, kampt met ernstige technische problemen na een brand in één van haar datacenters.

De brand vond plaats in SBG2, het tweede datacenter op de site in Straatsburg, maar om veiligheidsredenen werden ook alle andere datacenters op het domein (SBG1, SBG3, SBG4) preventief afgesloten. Dat zorgt voor technische problemen bij klanten van het bedrijf die hun data in Straatsburg bewaren.

Octave Klaba, hoofd van OVH, bevestigde de brand vannacht op Twitter en raadt klanten aan dat ze hun disaster recovery plan activeren. Op de statuspagina van het bedrijf klinkt dezelfde boodschap. Hij laat ook weten dat iedereen veilig is en dat de brand sinds 7.20 uur vanmorgen geblust is.

Update 5:20pm. Everybody is safe.

Fire destroyed SBG2. A part of SBG1 is destroyed. Firefighters are protecting SBG3. no impact SBG4. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

Op dit moment kijkt het bedrijf naar de schade in SBG3 en werkt het aan een plan om tenminste SBG3, SBG4 en mogelijk SBG1 te herstarten, maar dat zal waarschijnlijk niet meer vandaag gebeuren. Ook de netwerkruimtes moeten worden nagekeken. SBG2, waar de brand woedde, is volledig verwoest.

