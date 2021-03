De brand bij Renesas heeft meer machines getroffen dan eerst gedacht. Dat betekent dat de chipproductie voor de autosector nog meer achterstand kan oplopen.

Bij Renesas, een chipfabrikant op 100 kilometer van Tokio, brak op 19 maart brand uit in gebouw N3. Aanvankelijk was er sprake van elf getroffen machines, maar nu zegt een vertegenwoordiger van het bedrijf aan Nikkei dat het om zeventien machines gaat.

Chiptekorten

De machines vervangen zal enige tijd duren, maar een groter probleem is dat ook de lucht- en waterzuivering getroffen is. Die systemen zijn nodig om de nog werkende machines weer operationeel te krijgen.

Renesas is een van de grootste chipfabrikanten voor de automobielsector. Die kampt al enkele maanden met chiptekorten. Dat werd de afgelopen weken nog erger door stroompannes in Texas (waardoor NXP er zijn productie moest staken) en door de brand bij Renesas. Maar ook onrechtstreekse incidenten, zoals de geblokkeerde Ever Given in het Suezkanaal, maken de situatie er niet beter op.

