In Engeland zijn de afgelopen dagen verschillende zendmasten afgebrand. Er is een vermoeden dat het gaat om brandstichting van mensen die geloven dat 5G het covid-19 virus veroorzaakt.

De afgelopen dagen is er volgens de BBC brand ontstaan in masten in Birmingham, Liverpool en Melling in Merseyside. Het onderzoek loopt nog maar onder meer voor het incident in Birmingham lijkt het om brandstichting te gaan.

Video's van de branden circuleerden nadien vrij snel op Facebook en YouTube, waarbij de uploaders beweren dat er een link is tussen het 5G-signaal en het coronavirus covid-19.

Het moet daarbij gezegd worden dat er geen bewijs is dat de brand werd aangestoken door iemand die dat gelooft. Maar Facebook heeft in Groot-Brittannië al één anti-5G groep verwijderd omdat gebruikers er elkaar aanmoedigen om beelden te delen van mensen die telecomapparatuur te vernielen.

The Guardian merkte naar aanleiding van de brandstichting ook op dat netwerkingenieurs die 5G-apparatuur installeren de laatste tijd zowel fysiek als verbaal worden bedreigd door mensen die 5G gevaarlijk vinden. Ook al stelt het merendeel van de wetenschappelijke studies dat daar geen bewijs voor is.

Geen link tussen 5G en corona

De Britse minister voor digitalisering, cultuur, media en sport Michael Gove spreekt in een reactie van "gevaarlijke onzin". Hij benadrukt dat er geen enkel aannemelijk bewijs is voor een link tussen 5G en het virus.

Ook wetenschappers hebben nog nooit enige link tussen covid-19 en 5G gelegd. Beweringen die bijvoorbeeld de uitbraak in Wuhan linken aan 5G-experimenten, een hoax die momenteel circuleert op sociale media, vergeet dat er andere steden zijn waar al veel eerder met 5G is begonnen. Ook is het biologisch en technisch onmogelijk dat straling van een zendmast een virus kan veroorzaken, verspreiden of versterken.

Het signaal van de huidige 5G-netwerken verschilt overigens niet zo hard van 3G, 4G en wifi. Alleen is de technologie beter waardoor er hogere snelheden mogelijk zijn. Zo maakt het 5G-netwerk dat Proximus sinds vorige week actief heeft zelfs gebruik van spectrum dat aanvankelijk voor 3G werd gebruikt.

