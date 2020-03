Proximus lanceert 5G op 30 locaties. Het gaat technisch gezien om echte 5G, maar in praktijk blijft het vooral beperkt tot een lichte snelheidsverhoging.

Hoe kan dit?

Het verloop van de 5G-uitrol in ons land is complex. Er is nog geen 5G-veiling in het vooruitzicht, maar het BIPT liet de afgelopen weken verstaan dat het via voorlopige licenties een uitrol mogelijk wil maken. Daar zijn momenteel vijf kandidaten, waaronder Proximus, voor.

Wat Proximus nu doet is creatief omspringen met spectrum. Het gaat de 2100 MHz band die het vandaag voor 3G gebruikt 'refarmen' voor 5G. "Het verkeer op 3G gaat omlaag en dit kan perfect daarvoor gebruikt worden. Dat is een strategie die ook andere Europese operatoren zoals Vodafone of Deutsche Telekom gebruiken," legt CTO Geert Standaert uit.

Is het echte 5G?

Hier wringt het schoentje: Proximus noemt geen exacte snelheden, maar spreekt van een snelheid die dertig procent hoger ligt dan het huidige 4,5G-signaal. "Dit is echte 5G" benadrukt Standaert. Maar hij nuanceert daarbij ook dat het zo gebruikers vooral een eerste voorproefje wil geven. "De snelheid zal nog toenemen, maar dit is een belangrijke start," klinkt het.

Op de ultrahoge snelheden, lage latency en alle andere beloftes van 5G is het dus nog even wachten. Het signaal is 5G, maar in praktijk gaat het op dit moment vooral om een snelheidsverhoging.

Hoe snel gaat het?

Proximus lanceerde 4,5G in 2017 en beloofde toen door een combinatie van drie frequentiebanden een snelheid in optimale omstandigheden van 900 Mbps, met snelheden tot 1,1 Gbps zodra het om vier frequentiebanden zou gaan. Dat zou betekenen dat we met 30 procent meer een snelheid van 1,2 Gbps tot 1,4 Gbps kunnen halen.

Maar ideale omstandigheden is zelden wat je in praktijk ervaart. Zo deed Data News op het moment van de aankondiging van Proximus een snelheidstest in Aalst, waar momenteel 4,5G is. Daar komen we uit op 349 Mbps download en 41,6 Mbps upload buitenshuis. Binnen meten we 299 Mbps download en 21,9 Mbps upload.

Als we dat verhogen met ongeveer dertig procent dan komen we uit op een downloadsnelheid van 390-450 Mbps. Dat is een mooie snelheid voor een smartphone, maar nog ver van de snelheden tot 3 gigabit per seconde waar Proximus op lange termijn op mikt.

Wat met Brussel?

Via deze kaart kan je zien waar Proximus momenteel een 5G-netwerk heeft. Het gaat onder meer om Leuven, Brugge, Antwerpen, Kortrijk, Mons, Doornik, Charleroi, Namen, Bastogne, Aarlen, Gent, Oostende, Knokke-Heist, Mechelen, Lier, Ninove en andere regio's.

Wat opvalt is dat er in de rand rond brussel, zoals in Halle en Waver, zendmasten zijn voorzien van 5G, maar niet in Brussel. Dat heeft twee redenen.

"Brussel is voor Proximus heel belangrijk, dus als we kunnen investeren in Brussel dan gaan we dat zeker doen. Maar er spelen twee dingen," legt Dirk Lybaert, Chief Corporate Affairs bij Proximus, uit.

"Voor refarming hebben we ook toestemming nodig en dat lukte niet in Brussel. Het tweede aspect is de stralingsnormen. Dus zelfs als er administratieve toestemming zou zijn om het spectrum anders in te zetten, dan zouden we met de lage stralingsnormen minder kunnen in Brussel."

Met of zonder Huawei?

Proximus steunt voor haar huidig 4G-netwerk op Huawei en dat is voorlopig ook het geval voor het 5G-materiaal. "Vandaag baseren we ons op technologie van Huawei", zegt Geert Standaert. "Maar er lopen twee RFP's (request for proposal, nvdr) voor net netwerk en de core, maar daar is de beslissing nog niet rond gevallen.

Op dit moment gaat het bedrijf dus in zee met Huawei, maar voor de volwaardige 5G-uitrol is de keuze nog niet genomen. Proximus kijkt ook naar de Belgische vertaling van de EU toolbox for 5G security. Of anders gezegd: het wacht op wat de Belgische overheid zegt over het al dan niet verbieden van Huawei als telecomleverancier.

Hoe kan ik het gebruiken?

Om het huidige 5G-netwerk van Proximus te kunnen gebruiken heb je twee dingen nodig: een smartphone met 5G, en een 5G-abonnement. Proximus lanceert hiervoor haar Mobilus 5G Unlimited voor 49,99 euro per maand. Voor dat bedrag krijg je een abonnement om onbeperkt te bellen, sms'en en data te gebruiken. Er geldt geen fair use policy zegt Proximus excpliciet.

Welke 5G-toestellen (bijna) beschikbaar zijn in ons land lees je hier..

