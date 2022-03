Brandweer: Geen automatisch blussysteem in OVHcloud datacenter in Straatsburg

Het OVHcloud datacenter in het Franse Straatsburg dat vorig jaar in vlammen opging, was niet voorzien van een automatisch blussysteem. Ook had de brandweer moeite de elektriciteit uit te schakelen. Dit blijkt uit een rapport van de brandweer van het Franse departement Bas-Rhin, dat Journal du Net in handen heeft.

Het datacenter van OVHcloud in Straatsburg na de verwoestende brand. © Getty Images