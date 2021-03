Iets meer dan een week na de brand in het datacenter van OVH in Straatsburg zijn de eerste racks weer online. Maar een groot deel van de racks en het netwerk moeten nog hersteld worden.

Donderdag 17 maart werd het netwerk in SBG3 herstart. Daar moest het interne netwerk deels herbouwd worden. Twee derde van de servers kon meteen herstart worden. De overige racks moeten nog hersteld of schoongemaakt worden. Het gebouw zelf werd niet getroffen door de brand, maar vermoedelijk is er wel water- of rookschade.

Ook in SBG1, dat deels getroffen werd door de brand, zijn de eerste racks herstart, maar is er een schoonmaakprocedure nodig. Sinds gisterennamiddag zijn de eerste racks van klanten weer online, tegen de nacht ging het om 23 racks of vijf procent van de capaciteit.

Racks schoonmaken en netwerk herstellen

Octave Klaba, oprichter van OVH, zegt op Twitter dat de kleine test van gisteren nu wordt opgeschaald om zo snel mogelijk haar infrastructuur weer online te krijgen. Vandaag ligt de focus op het schoonmaakproces in SBG3. Van SBG4 zeg Klaba enkel dat ook daar werk is aan het netwerk.

Update March,18 / 9am



Yesterday, we tested the process of the restart of the racks with a small-agile team. Today, we are starting to ramp up with more people on the site. People 24/24. Tomorrow, we will be at full speed.



Today we are testing the clean up the process in SBG3 — Octave Klaba (@olesovhcom) March 18, 2021

OVH is een van de grootste hostingproviders in Europa. De brand in hun datacenter in Straatsburg brak uit in de nacht van 9 op 10 maart. Er vielen geen gewonden maar één van de vier datacentra (SBG2) op die locatie ging volledig in de vlammen op, een ander datacenter (SBG1) werd deels getroffen maar het incident had ook impact op de infrastructuur van de overige twee datacenters op dezelfde locatie.

Dat datacenter zal waarschijnlijk vanaf nul moeten herbouwd worden. OVH kondigde zelf aan dat het werkt aan extra capaciteit in haar andere datacenters op andere locaties. Formele duidelijkheid over de oorzaak is er nog niet, maar Klaba gaf zelf aan dat de brand mogelijk in een UPS (noodstroomvoeding) is ontstaan.

