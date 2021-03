Apple misleidt consumenten door geen oplader in de doos van een iPhone 12 te stoppen, dat heeft de Braziliaanse consumentenwaakhond beslist.

Wie een iPhone 12 koopt, Apple's nieuwste smartphone, krijgt niet langer een charger bij in de verpakking. Het toestel komt met een kabel van USB naar de eigen Lightning-aansluiting, maar opladers voor het elektriciteitsnet moet je apart kopen, of je gebruikt die van een ouder toestel. Het is vooral dat laatste waar Apple vermoedelijk op doelt wanneer het aangeeft dat de beslissing te maken heeft met het milieu. Apple zegt dat het nu minder grondstoffen moet gebruiken voor elke verkochte iPhone.

Voor mensen die nog geen zes oude iPhones in de kast hebben staan, is het echter een extra kost, zegt de Braziliaanse consumentenorganisatie. Die heeft Apple een boete opgelegd van twee miljoen dollar voor 'misleidende reclame, het verkopen van een toestel zonder oplader en oneerlijke gebruiksvoorwaarden'.

Lichter

De oplader is tegenwoordig een van de zwaardere elementen in de doos van een nieuwe smartphone. Door die weg te laten, kan Apple niet alleen grondstoffen sparen, maar ook kleinere en veel lichtere doosjes verschepen, wat een stevige slok op de logistieke borrel kost. De toestellen zelf zijn op het eerste zicht niet goedkoper nu ze geen oplader bevatten.

