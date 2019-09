Brian Duffy: 'Ons succes hangt af van het succes van het ecosysteem'

Marc Husquinet Marc Husquinet est rédacteur de Data News.

Het geïntegreerde softwarepakket van SAP heeft altijd de IT-trends gevolgd, of dat nu om mainframe gaat, client/server of cloud. Daarvoor is het aanbod steeds uitgebreid, soms door overnames. Waar ligt de focus nu? Op gebruikerservaring, zegt Brian Duffy, voorzitter van SAP EMEA North.

Brian Duffy, voorzitter EMEA North © SAP

Bent u de technologische ontwikkelingen op het gebied van platforms blijven volgen sinds het tijdperk van het mainframe met R/2?

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×