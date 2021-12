De Engelse ontwerper en fabrikant van humanoïde robots Engineered Arts pakt uit een met een robot die levensechte gezichtsuitdrukkingen maakt.

Voor je meteen in een ongemakkelijke kramp schiet: Ameca - zoals de robot heet - is vooral een ontwikkelingsplatform en een showcase van wat technologisch mogelijk is. Je kan hem/haar op een evenement tegen het lijf lopen of op een conferentie zien aandraven: precies het doel dat Engineered Arts voor ogen heeft. Op de CES in Las Vegas bijvoorbeeld zal Ameca te zien zijn.

Engineered Arts tekende eerder al voor de Mesmer en RobotThespian robots. Wat Ameca onderscheidt zijn de levensechte gezichtsuitdrukkingen die de robot kan maken.

Ameca bouwt voort op de Mesmer-technologie en is naast een opmerkelijke showcase ook een ontwikkelingsplatform. De bedoeling is dat de hardware en het besturingssysteem gekoppeld worden aan de cloud en dat er allerlei artificiële intelligentie en machine learning algoritmes op losgelaten worden.

Voor je meteen in een ongemakkelijke kramp schiet: Ameca - zoals de robot heet - is vooral een ontwikkelingsplatform en een showcase van wat technologisch mogelijk is. Je kan hem/haar op een evenement tegen het lijf lopen of op een conferentie zien aandraven: precies het doel dat Engineered Arts voor ogen heeft. Op de CES in Las Vegas bijvoorbeeld zal Ameca te zien zijn.Engineered Arts tekende eerder al voor de Mesmer en RobotThespian robots. Wat Ameca onderscheidt zijn de levensechte gezichtsuitdrukkingen die de robot kan maken.Ameca bouwt voort op de Mesmer-technologie en is naast een opmerkelijke showcase ook een ontwikkelingsplatform. De bedoeling is dat de hardware en het besturingssysteem gekoppeld worden aan de cloud en dat er allerlei artificiële intelligentie en machine learning algoritmes op losgelaten worden.