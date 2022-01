Een Britse voormalig regeringsleider claimt dat Huawei in het Verenigd Koninkrijk vooral werd verbannen niet op basis van veiligheidsredenen, maar onder druk van de VS.

Vince Cable is een Brits politicus die van 2010 tot 2015 onder premier David Cameron staatssecretaris voor bedrijven en industrie was. Zowel voor als na die periode zetelde hij in het parlement waar hij tot 2019 hoofd van de Liberal Democrats was.

Op een evenement afgelopen maandag deed hij volgens Euractiv een opmerkelijke uitspraak rond het bannen van Huawei in Britse 5G-netwerken. Die keuze kwam er volgens hem 'omdat de Amerikanen ons zeiden dat het moest.'

De Britse regering Johnson besloot in juli 2020 dat apparatuur van Huawei tegen 2027 volledig moest verwijderd zijn uit de Britse mobiele netwerken en dat op advies van het National Cyber Security Center (NCSC). In de maanden nadien volgden verschillende andere Europese landen, waaronder België, met zo'n verbod. Formeel is apparatuur van Huawei niet verboden, maar de regelgeving is zodanig dat technologie van het bedrijf maar gedeeltelijk mag worden gebruikt. Daardoor is het voor telecomoperatoren interessanter om met pakweg Ericsson of Nokia in zee te gaan.

'Geen risico'

Aanvullend zou Cable ook gezegd hebben dat tijdens zijn termijn als staatssecretaris, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hem herhaaldelijk garandeerden dat het geen risico was om Huawei-diensten te gebruiken.

De uitspraken zijn opmerkelijk omdat de meeste politici steevast wijzen naar veiligheidsrisico's als het aankomt op Huawei. De redenering is dat als Huawei een prominente plaats heeft in de telecomnetwerken, zoals ze die de afgelopen 15 jaar had voor 3G en 4G, dat het zo kan spioneren namens thuisland China.

Voor die beweringen zijn nauwelijks harde bewijzen geleverd. Vanuit de VS, dat zelf meermaals betrapt wordt op spionage, wordt al meer dan tien jaar druk gezet op Europa om het Chinese bedrijf te weren. Daarbij werd telkens de kaart van veiligheid gespeeld, maar de VS oefende ook druk uit door te zeggen dat het mogelijk minder gegevens zou delen met bondgenoten als die via communicatielijnen zouden lopen waar apparatuur van Huawei in was verwerkt.

