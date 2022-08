Een IT-dienst van de NHS, de nationale gezondheidsdienst in het Verenigd Koninkrijk, is aangevallen met ransomware. Volgens de dienst kunnen de meeste zorgen verstrekt blijven worden.

Ransomware-aanvallers hebben de controle overgenomen over een reeks IT-systemen van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS. Dat zegt Advanced, de IT-dienst die digitale services zoals het alarmnummer 111 en medische afspraken beheert. Het kan drie tot vier weken duren voor alles terug werkt zoals voordien. Volgens de NHS zelf is de storing minimaal, al is het momenteel niet duidelijk of er ook gegevens werden gestolen.

In een rapport stelt Advanced dat het de aanval opmerkte op 4 augustus en probeerde tegen te houden. Het is momenteel bezig met het herstellen van zijn diensten. Het bedrijf wil niet kwijt of het heeft onderhandeld met de aanvallers, en of er losgeld is betaald.

Dossiers vermist

Hoewel de NHS dus zegt dat er weinig storingen waren, en dat de dienst robuuste back-upsystemen heeft, melden getuigen aan de Britse nationale omroep BBC wel dat dokters moeilijk beslissingen konden nemen. De voorbije dagen waren informatiesystemen met bijvoorbeeld patiëntendossiers onbereikbaar, waardoor medische voorgeschiedenis van veel patiënten niet beschikbaar was.

Tijdens de aanval moest onder meer het Britse alarmnummer 111 tijdelijk met pen en papier werken, omdat de IT-systemen uit de luch lagen. Dat nummer is ondertussen weer hersteld.

