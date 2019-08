Els Bellens is redactrice bij Data News.

Het Verenigd Koninkrijk gaat strenger optreden tegen mogelijk schadelijke content op sociale media. Dat heeft de overheid gezegd. De nieuwe regels, die volgend jaar worden gefinaliseerd, zouden grote boetes kunnen opleveren voor platformen als Instagram, Facebook en YouTube.

De Britse overheid heeft zijn telecomregulator Ofcom de opdracht gegeven om schadelijke inhoud op sociale media te modereren. Het gaat dan bijvoorbeeld om artikels of video's die geweld, kindermishandeling of pornografie promoten. Ofcom zal daarmee beginnen in september van volgend jaar, als een tijdelijke maatregel tot er een speciale regulator wordt aangesteld.

De overheid doet meteen ook nieuwe regels uit de doeken die volgend jaar zullen worden geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk, en die schadelijke online content moeten bestraffen. Volgens een van de nieuwe regels zouden techbedrijven tot 5 procent van hun inkomsten moeten betalen, of zelfs kunnen worden afgesloten, als ze de filmpjes of teksten niet verwijderen.

Het VK probeert al langer om sociale media en het internet strenger te reguleren. Dit lijkt een nieuwe stap in die richting. Zo probeert het land al twee jaar (vruchteloos) een soort pornofilter op het hele internet te leggen.

Daarnaast liggen ook beelden van geweld, en de soms trage reactie daarop van sociale media, bijzonder gevoelig. Instagram kwam bijvoorbeeld begin dit jaar onder druk te staan na de zelfmoord van een tienermeisje. Zij zou op het sociale netwerk beelden van zelfverminking hebben opgezocht.

Belangrijke caveat: de maatregel komt er als antwoord op een EU-directieve. Als het VK later dit jaar uit de EU stapt (al dan niet met deal), dan zou het zich daar niet meer aan moeten houden, en kan het zijn dat de regels weer worden ingetrokken.