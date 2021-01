De Britse mededingingsautoriteit vraagt andere bedrijven om hun bezwaren te uiten rond de overname van chipontwikkelaar Arm door Nvidia. Dat is de voorloper van een formeel onderzoek.

In september kondigde het Amerikaanse Nvidia aan dat het de Britse chipontwikkelaar Arm wil overnemen voor veertig miljard dollar. Die overname moet worden goedgekeurd door mededingingsautoriteiten in verschillende regio's. Als onderdeel daarvan roept de Britse Competition and Market Authority (CMA) op tot commentaren.

Die oproep is niet ongewoon bij grote overnames. Het geeft andere partijen, in praktijk concurrenten en partners van Arm of Nvidia de mogelijkheid om hun bezwaren te uiten. Die bezwaren vormen de basis voor verder onderzoek dat moet bepalen of de overname groen licht krijgt, en onder welke voorwaarden.

Neutrale partij naar concurrent

Dat is geen overbodige luxe in dit geval. Arm is niet zozeer een leverancier van fysieke chips, maar wel een technologieontwikkelaar die haar chiparchitectuur in licentie geeft aan andere spelers. Het bedrijf is op die manier een partner van bijna alle grote chipmakers en stelt zich als een neutrale partij op met een open licentiemodel.

Nvidia liet na de aankondiging van de overname al verstaan dat het dat model wil behouden en dat Arm klantneutraal zou blijven. Ook Arm zelf sprak van een 'firewall' tussen beiden bedrijven.

Dat is belangrijk. Nvidia is vooral bekend als maker van grafische kaarten, maar focust zich de laatste jaren ook op automotive, cloud en AI. Het concurreert zo met verschillende partners van Arm. Zelfs als Arm haar relaties met die partners behoudt, zou het kunnen dat Nvidia sneller toegang krijgt tot bepaalde technologie.

Tegelijk weet Arm ook lang op voorhand hoe afhankelijk bepaalde partners zijn van de Arm architectuur, of wanneer ze zouden overstappen naar andere technologie. Informatie die van strategisch belang kan zijn voor Nvidia.

China

Ook de VS, de EU en China moeten hun goedkeuring geven over de deal. CMA zegt nauw samen te werken met andere regulatoren wereldwijd. The Register merkt daarbij op dat vooral China een uitdaging wordt. De relaties tussen de VS en China zitten op een dieptepunt waarbij de VS quasi geen Amerikaanse technologie aan China wil bezorgen. Als Arm een Amerikaans bedrijf wordt, dan kunnen Chinese bedrijven daar veel last van ondervinden. Reden genoeg voor Peking om de overname niet of onder zeer strenge voorwaarden, goed te keuren.

