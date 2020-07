Het Verenigd Koninkrijk zal de Chinese telecomspeler Huawei uitsluiten van zijn 5G-netwerk. Dat heeft de Britse regering zojuist aangekondigd.

Het Britse kabinet kwam vandaag bijeen om de betrokkenheid van het Chinese Huawei bij het 5G-netwerk te bespreken en verder in te perken. Eerder werd bekend dat exploitanten Huawei's rol tegen 2023 al moesten beperken tot 35 procent, maar insiders zagen al aankomen dat dat percentage sneller zou worden teruggebracht naar nul. Dinsdag werd dus besloten om Huawei volledig uit te sluiten bij de uitrol van het Britse 5G-netwerk.

Volgens de regering houdt het gebruik van Huawei een nationaal veiligheidsrisico in, zo zei minister van Digitale Zaken Oliver Dowden. Concreet zal het vanaf eind dit jaar verboden zijn om nog apparatuur te kopen van Huawei, en tegen 2027 moet het huidige Huawei-materiaal verwijderd zijn. De beslissing dreigt de relaties met China onder spanning te zetten.

Ommekeer in het beleid

Het directe excuus voor de ommekeer in het beleid van de Britse premier Boris Johnson is de impact van nieuwe Amerikaanse sancties. Die hebben volgens Londen invloed op Huawei's vermogen om in de toekomst een betrouwbare leverancier te blijven.

In januari ondertekende Johnson een door de regering van Theresa May opgestelde 5G-overeenkomst, waardoor Huawei bepaalde 'niet-kritieke onderdelen' voor het Britse netwerk mocht gaan leveren. Dat leidde tot verontwaardiging in Washington, dat de Britten juist met klem had opgeroepen niet in zee te gaan met het Chinese bedrijf.

Lees ook: Britten vrezen tekort telecomonderdelen Huawei door sancties VS

Het Britse kabinet kwam vandaag bijeen om de betrokkenheid van het Chinese Huawei bij het 5G-netwerk te bespreken en verder in te perken. Eerder werd bekend dat exploitanten Huawei's rol tegen 2023 al moesten beperken tot 35 procent, maar insiders zagen al aankomen dat dat percentage sneller zou worden teruggebracht naar nul. Dinsdag werd dus besloten om Huawei volledig uit te sluiten bij de uitrol van het Britse 5G-netwerk.Volgens de regering houdt het gebruik van Huawei een nationaal veiligheidsrisico in, zo zei minister van Digitale Zaken Oliver Dowden. Concreet zal het vanaf eind dit jaar verboden zijn om nog apparatuur te kopen van Huawei, en tegen 2027 moet het huidige Huawei-materiaal verwijderd zijn. De beslissing dreigt de relaties met China onder spanning te zetten. Het directe excuus voor de ommekeer in het beleid van de Britse premier Boris Johnson is de impact van nieuwe Amerikaanse sancties. Die hebben volgens Londen invloed op Huawei's vermogen om in de toekomst een betrouwbare leverancier te blijven.In januari ondertekende Johnson een door de regering van Theresa May opgestelde 5G-overeenkomst, waardoor Huawei bepaalde 'niet-kritieke onderdelen' voor het Britse netwerk mocht gaan leveren. Dat leidde tot verontwaardiging in Washington, dat de Britten juist met klem had opgeroepen niet in zee te gaan met het Chinese bedrijf.