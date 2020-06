Het Britse National Cyber Security Center (NCSC) maant Britse operatoren aan om voldoende voorraad te hebben. Vooral voor Huawei vreest het dat de Amerikaanse sancties de toevoer kunnen verstoren.

Volgens een brief van het NCSC die Reuters kon inkijken, worden onder meer BT en Vodafone gewaarschuwd om hun onderdelenvoorraad voor alle fabrikanten in orde te krijgen. Maar Huawei wordt specifiek vermeld omdat het bedrijf wordt getroffen door Amerikaanse sancties waardoor het nauwelijks Amerikaanse technologie mag gebruiken.

"De escalerende stappen van de VS tegen Huawei kunnen impact hebben op hun capaciteit om updates te voorzien voor producten met technologie uit de VS," klinkt het onder meer in de brief. Het gaat onder meer om chips rond 5G in netwerkapparatuur.

Huawei zelf zegt aan Reuters dat het haar klanten als hoogste prioriteit ziet en dat het met hen samenwerkt om er voor te zorgen dat die klanten kunnen blijven draaien. Tegelijk zegt het bedrijf nogmaals dat het zich verzet tegen de politiek gemotiveerde acties van de VS en dat de vele beweringen van de VS rond spionage niet zijn gebaseerd op bewijs.

Ondanks het gebrek aan bewijzen wordt Huawei in het Verenigd Koninkrijk aanzien als een risicospeler. Maar begin dit jaar besliste de regering dat het bedrijf toch kan meewerken aan 5G-netwerken in het land, hetzij met een beperkt marktaandeel en uitgesloten is van het core network van telecomspelers.

Maar zelfs die beperkte toelating wordt alweer in twijfel getrokken door premier Boris Johnson onder druk van zijn partij, die op haar beurt druk krijgt vanuit de VS. Dat gezegd zijnde, als de Britten even snel zijn met een Huawei-ban als met de Brexit, dan kunnen ze mogelijk nog meedingen naar 6G-contracten.

Los van bovenstaande perikelen meldt de Britse krant The Times dat Huawei zeer waarschijnlijk groen licht krijgt voor een R&D-centrum in het land, specifiek in Sawston, nabij Cambridge. Het gaat om een investering van 400 miljoen Britse pond. In het centrum zouden eigen breedbandchips worden ontwikkeld.

