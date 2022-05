Broadcom doet een van de grootste overnames ooit. Het legt 61 miljard dollar op tafel voor VMware. Het wil op termijn ook haar naam veranderen naar VMware.

De 61 miljard dollar die Broadcom voor VMware over heeft bestaat voor de helft uit cash en voor de helft uit een aandelenruil. Aandeelhouders van VMware kunnen kiezen tussen 142,50 dollar per aandeel, of 0,2520 aandeel van Broadcom per VMware-aandeel. Dat is 44 procent hoger dan de laatste beurskoers van 138,23 dollar.

'Deze transactie combineert onze leidende halfgeleider- en infrastructuursoftware business met een iconische pionier en innovator in enterprise software terwijl we herinbeelden wat we klanten kunnen geven als een leidend bedrijf in infrastructuurtechnologie.' Aldus Hock Tan, voorzitter en CEO van Broadcom.

De geruchten rond de overname doken vorige week op, al leek een deal toen nog veraf. Broadcom krijgt voor de overname goedkeuring van beide raden van bestuur en krijgt steun van een aantal banken die samen voor 32 miljard dollar schulden toestaan als financiering voor de overname.

Naamsverandering

Opmerkelijk: hoewel het om een overname door Broadcom gaat, wil het bedrijf zich omdopen tot VMware eens de deal rond is. Bestaande producten rond infrastructuur- en securitysoftware zouden daarbij onderdeel worden van de VMware portfolio.

VMware is de afgelopen tien jaar een paar keer van eigenaar gewisseld. Het was ooit volledig in handen van EMC, dat ook na de beursgang meerderheidsaandeelhouder was. In 2015 werd EMC zelf overgenomen door Dell. In 2021 besloot dat fusiebedrijf, Dell Technologies, om VMware weer af te stoten waardoor ook die aandeelhouders een deel van VMware bezitten.

Al zijn de grootste aandeelhouders Michael Dell (40,2 procent) en Silver Lake (10 procent), oprichter van Dell en het kapitaalfonds dat destijds de overname van EMC mee steunde. Beiden hebben hun steun voor de overname al uitgesproken

Samen zullen VMware en Broadcom naar eigen zeggen een omzet van meer dan veertig miljard dollar halen, waarvan 49 procent uit software.

