Ons land wordt niet de thuisbasis van het ECCC, een nieuw cybersecurity center. De Europese raad kiest voor de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Boekarest wordt vanaf volgend jaar de thuisbasis voor het European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Center, kortweg ECCC. Het zal zich onder meer focussen op het samenbrengen van investeringen rond cybersecurity onderzoek, technologie en industriële ontwikkelingen.

Europa heeft met ENISA al een cybersecurity agentschap, maar dat kijkt vooral naar standaarden. ECCC zal zich eerder toeleggen op investeringen in startups en KMO's rond online veiligheid. Onder meer met geld van de programma's Horizon Europe en Digital Europe Programme. Al zal ook deze organisatie standaarden promoten.

Naast Roemenië waren ook Luxemburg, Leon (Spanje), Munchen (Duitsland), Vilnius (Litouwen), Warchau (Polen) en Brussel kandidaat.

In juni meldde De Tijd al dat ons land het waarschijnlijk niet zou halen. Ondanks de aanwezigheid van academische kennis en de Europese instellingen. Onder meer de traagheid in het 5G-dossier en het feit dat onze operatoren gebruik maken van Chinese netwerkapparatuur zou daarbij een rol spelen. Maar ook dat ons land versnipperde bevoegdheden heeft en traag is met het omzetten van EU-wetgeving speelt een rol.

Nipt verloren

Al zou dat niet bij de uiteindelijke stemming minder hebben meegespeeld. Zo meldt ZDNet dat Roemenië er op wees dat het sinds haar toetreding tot de EU in 2007 nog geen enkel EU agentschap mocht verwelkomen. Dat Brussel intussen de thuisbasis is van verschillende Europese instellingen lijkt dus eerder een nadeel te zijn geweest.

In praktijk werd het nipt. In de tweede ronde ging het nog tussen Brussel en Boekarest en verloor onze hoofdstad met 12 tegen 15 stemmen.

Technologiefederatie Agoria reageert teleurgesteld op het nieuws. Rene Konings, hoofd van Agoria Brussel, merkt op dat de Brusselse regering recent beloftes heeft gedaan rond het mogelijk maken van 5G, en hoopt dat die niet beperkt blijven tot de Europese instellingen.

'Een gemiste kans, maar onze hoofdstad kan nog altijd uitgroeien tot een hotspot voor cybersecuritytechnologie,' zegt Konings. 'De garanties die de Brusselse regering heeft gedaan over een veilig en goed functionerend 5G-netwerk voor het Europees kenniscentrum, moeten gelden in heel het gewest. Ook de Brusselse ondernemers en gewone Brusselaars hebben recht op een echt 5G-netwerk.'

Boekarest wordt vanaf volgend jaar de thuisbasis voor het European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Center, kortweg ECCC. Het zal zich onder meer focussen op het samenbrengen van investeringen rond cybersecurity onderzoek, technologie en industriële ontwikkelingen.Europa heeft met ENISA al een cybersecurity agentschap, maar dat kijkt vooral naar standaarden. ECCC zal zich eerder toeleggen op investeringen in startups en KMO's rond online veiligheid. Onder meer met geld van de programma's Horizon Europe en Digital Europe Programme. Al zal ook deze organisatie standaarden promoten.Naast Roemenië waren ook Luxemburg, Leon (Spanje), Munchen (Duitsland), Vilnius (Litouwen), Warchau (Polen) en Brussel kandidaat.In juni meldde De Tijd al dat ons land het waarschijnlijk niet zou halen. Ondanks de aanwezigheid van academische kennis en de Europese instellingen. Onder meer de traagheid in het 5G-dossier en het feit dat onze operatoren gebruik maken van Chinese netwerkapparatuur zou daarbij een rol spelen. Maar ook dat ons land versnipperde bevoegdheden heeft en traag is met het omzetten van EU-wetgeving speelt een rol.Al zou dat niet bij de uiteindelijke stemming minder hebben meegespeeld. Zo meldt ZDNet dat Roemenië er op wees dat het sinds haar toetreding tot de EU in 2007 nog geen enkel EU agentschap mocht verwelkomen. Dat Brussel intussen de thuisbasis is van verschillende Europese instellingen lijkt dus eerder een nadeel te zijn geweest.In praktijk werd het nipt. In de tweede ronde ging het nog tussen Brussel en Boekarest en verloor onze hoofdstad met 12 tegen 15 stemmen.Technologiefederatie Agoria reageert teleurgesteld op het nieuws. Rene Konings, hoofd van Agoria Brussel, merkt op dat de Brusselse regering recent beloftes heeft gedaan rond het mogelijk maken van 5G, en hoopt dat die niet beperkt blijven tot de Europese instellingen.'Een gemiste kans, maar onze hoofdstad kan nog altijd uitgroeien tot een hotspot voor cybersecuritytechnologie,' zegt Konings. 'De garanties die de Brusselse regering heeft gedaan over een veilig en goed functionerend 5G-netwerk voor het Europees kenniscentrum, moeten gelden in heel het gewest. Ook de Brusselse ondernemers en gewone Brusselaars hebben recht op een echt 5G-netwerk.'