Brusselse minister verzet zich tegen komst vierde telecomoperator: 'Puur consumentisme'

De federale regering maakte in juli bekend dat een deel van de mobiele frequenties volgend jaar gereserveerd zal worden voor een vierde telecomoperator. Woensdag zal een overlegcomité tussen de federale regering en de regeringen van de deelstaten zich buigen over de komst van die vierde speler op de telecommarkt.

Namens de Brusselse Regering zal Didier Gosuin een negatief advies neerleggen. Volgens de Brusselse minister van Economie en Werk zal die komst een directe impact hebben op het leefmilieu. Gosuin vraagt daarom aan de federale regering om geen beslissing te nemen in het dossier zonder voorafgaandelijke studies over die impact.

Stralingsnorm

Vorige maand raakten de Brusselse regering en de drie telecomoperatoren het eens over de versoepeling van de stralingsnormen in het Brussels Gewest. Die werd toen op 14,5 Volt per meter buitenshuis en 9 Volt per meter binnenshuis gelegd, net genoeg om de uitrol van een 5G-netwerk mogelijk te maken.

Volgens Gosuin zal een vierde telecomoperator de druk opvoeren om die stralingsnorm opnieuw te verhogen. "Het is evident dat de komst van een vierde operator het behoud van de Brusselse stralingsnorm erg moeilijk maakt", aldus Gosuin. Volgens hem wordt daarmee de "voorloperspositie" van Brussel op het vlak van gsm-normering op het spel gezet. Hij wijst er ook op dat het aantal antennes zal toenemen.

Consumentisme

De Brusselse minister stelt zich ook vragen bij de noodzaak om steeds meer te consumeren. "De federale regering zou de telecomoperatoren beter aanzetten om een deel van hun budget in te zetten voor vorming en sensibilisering op het vlak van verantwoord gebruik van nieuwe communicatiemiddelen die aanzetten tot consumeren".

De minister bestempelt de komst van een vierde telecomoperator als een geval van 'consumentisme'. Voor alle duidelijkheid: hij doelt daarmee niet op die andere betekenis van het woord: het beschermen van de rechten van de consument, iets waar de komst van een vierde telecomoperator misschien net voor kan zorgen.