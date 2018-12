'BT bant Huawei uit haar core 4G netwerk'

De keuze zou er komen door een nieuw intern beleid waarbij Huawei enkel nog is toegestaan aan de rand van het netwerk. Het netwerkbedrijf mag dus wel nog materiaal aan zendmasten leveren. Ook zou Huawei worden uitgesloten voor de core van het 5G-netwerk.

Noch Huawei noch BT hebben al gereageerd op het verhaal, maar het nieuws komt er kort nadat Nieuw-Zeeland de Chinese leverancier eveneens verbood nog deel te nemen aan 5G-biedingen omwille van veiligheidsredenen.

Beide gebeurtenissen komen er kort nadat de VS, volgens de Wall Street Journal, bij bevriende landen zou aandringen om Huawei te mijden omwille van veiligheidsrisico's. Daarbij moeten we wel benadrukken dat de VS die risico's nooit publiek heeft aangetoond. Dat Amerikaanse bedrijven bespioneren is dan weer wel bewezen en bevestigd enkele jaren geleden..

Huawei reageerde destijds door te zeggen dat het verrast was dat de VS buiten haar eigen grondgebied gaat om orders op te leggen en dat het al jaren een betrouwbare partner is van de operatoren waar het leverancier is.