ByteDance, het bedrijf achter de sociale media-app TikTok, zou plannen hebben voor een eigen smartphone. Dat melden anonieme bronnen aan de krant Financial Times.

Het Chinese bedrijf groeit hard, en lijkt zijn publiek nog wat te willen uitbreiden met een telefoon waarop al zijn apps voorgeïnstalleerd staan, een strategie die populair is bij Chinese bedrijven in de eigen markt. Zo zou de telefoon komen met onder meer TikTok en de muziekstreamingdienst waarover vorige week de eerste geruchten de ronde gingen. In januari heeft het bedrijf al patenten rond smarphones aangevraagd

Of het ook zal werken om wereldwijd voet aan de grond te krijgen, is een andere vraag. Bedrijven als Amazon en Facebook hebben eerder al hun eigen hardware uitgebracht, of hadden daar plannen voor, zonder veel succes. Daar komt bij dat de Amerikaanse regering de laatste tijd niet happig is op Chinese technologie.

ByteDance is vooral bekend als moederbedrijf van TikTok, een bijzonder populair sociaal netwerk dat draait rond korte filmpjes. Het bedrijf heeft echter ook messengers, nieuws en andere apps in het portfolio.

Het is nog niet duidelijk hoe de telefoon er gaat uitzien, of in welke markt ByteDance hoopt potten te breken.