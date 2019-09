Californië wil dat bedrijven achter taxi-apps als Uber en Lyft hun chauffeurs voortaan als werknemers behandelen. De senaat van de Amerikaanse staat heeft een wet aangenomen die dat bepaalt.

De kwestie of bedrijven achter apps die klusjes aanbieden opdrachtnemers als personeel moeten behandelen, is wereldwijd al jaren een heet hangijzer.

De nieuwe wet die in Californië is aangenomen, schrijft voor dat mensen alleen als zelfstandige aannemer kunnen worden behandeld als hun werk buiten de gebruikelijke activiteiten van bedrijven vallen. Een internetbedrijf als Uber laat juist veel taxichauffeurs als freelancer ritjes uitvoeren. Hetzelfde doen veel andere digitale platforms in de zogeheten 'gig economy' zoals maaltijdbezorgers of platforms voor klusjes. Als werknemer zouden ze in Californië onder andere recht hebben een minimumloon en betaalde overuren.

Uber ligt wereldwijd in de clinch met partijen die vinden dat zelfstandige chauffeurs in feite werknemers zijn en trok daarbij geregeld aan het kortste eind. Zo bepaalde de op een na hoogste rechtbank van het Verenigd Koninkrijk vorig jaar dat Uber-chauffeurs werknemers zijn.

In Californië besliste een rechter in 2015 al dat de chauffeurs van Uber werknemers zijn. Anderzijds zijn er ook al uitspraken geweest in Philadelphia (dat niet in Californië ligt) waar Uber aan het langste eind trok.

In Californië werken naar schatting zeker een miljoen mensen als zelfstandige via digitale platforms. Naast de aanzienlijk hogere kosten, is de nieuwe wet ook van symbolische waarde. Veel ontwikkelaars van apps voor de gig economy, die zich laten voorstaan op hun innovatieve karakter, hebben hun kraamkamer in het Californische Silicon Valley staan.