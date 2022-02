Het populaire computerspel Call of Duty blijft ook na de overname van gamesmaker Activision Blizzard door Microsoft beschikbaar voor de PlayStation van Sony. Die belofte deed Microsoft, dat met de Xbox een concurrerende spelcomputer in handen heeft.

Microsoft maakte eerder bekend 69 miljard dollar (ruim 60 miljard euro) over te hebben voor de overname van Activision. Het bedrijf moet wel nog goedkeuring krijgen van de autoriteiten. Om zorgen over marktmacht weg te nemen kwam Microsoft met een reeks van aankondigingen.

Nu nog is er een contractuele verplichting om games ook voor de PlayStation beschikbaar te houden. Maar ook als deze afloopt, blijven spellen voor die spelcomputer beschikbaar, aldus Microsoft.

Verder beloofde Microsoft dat ontwikkelaars niet worden verplicht om bepaalde betalingssystemen in appstores te gebruiken. 'We zijn meer gefocust op het aanpassen aan regelgeving dan op het bestrijden ervan', zei vicevoorzitter Brad Smith van Microsoft tijdens een persbriefing.

