Al het internetverkeer in Cambodja loopt vanaf deze week via een verplichte overheidsgateway. De maatregel geeft het regime in het land meer mogelijkheden tot censuur en surveillance.

De gateway werd vorig jaar al aangekondigd, maar treedt deze week in werking. Daarbij worden alle operatoren verplicht om hun internetverkeer via een nationale gateway te sturen waarbij de overheid inzage heeft in het verkeer. Operatoren die niet meewerken riskeren dat ze hun licentie verliezen of geen toegang meer krijgen tot hun bankrekening.

Formeel komt de nationale gateway er om te helpen met de nationale veiligheid en het bewaken van de sociale orde. In praktijk is het vooral een handig middel om het internetverkeer van dissidenten onder de loep te nemen en informatie van buiten Cambodja te kunnen censureren waar nodig. Onder meer China heeft al jaren een gelijkaardig systeem waardoor veel nieuwssites of wikipedia niet te bezoeken zijn vanuit het land.

De regering in Cambodja bestaat uit één partij die ook alle 125 kamerzetels vult nadat de oppositie werd verboden in het land.

