Het controversiële Cambridge Analytica was niet betrokken bij het Brexit-referendum. Al staat dat los van de illegale datavergaring die het bedrijf deed.

Dat zegt ICO, het Information Commissioner's Office, de Britse waakhond rond data en informatierecht. Na drie jaar onderzoek concludeert het dat er weliswaar vroege gesprekken zijn geweest met pro-brexit groepen zoals de partij UKIP, maar dat Cambridge Analytica niet is betrokken geweest.

Cambridge Analytica werd enkele jaren geleden berucht omdat het persoonlijke data van miljoenen facebookprofielen verzamelde, zonder toestemming van gebruikers. Die data kon gebruikt worden om gebruikers zeer gericht te bestoken met advertenties, wat onder meer hielp om de Amerikaanse president Donald Trump verkozen te krijgen.

In de nasleep van de verkiezing van Trump werd aanvankelijk algemeen aangenomen dat het bedrijf ook een rol speelde in de campagnes rond het Brexit-referendum enkele maanden eerder.

Het onderzoek van ICO stelt wel dat er bewijzen waren dat Cambridge Analytica plannen had om haar data naar het buitenland te verhuizen om regulatorische problemen te vermijden. Maar dat gebeurde niet omdat het bedrijf intussen in 2018 werd stopgezet.

Wel zorgde het onderzoek de afgelopen jaren voor flink wat boetes. Zo kreeg Facebook een maximumboete van een half miljoen Britse pond omdat het data van gebruikers te weinig beschermde, waardoor CA ze kon verzamelen. Ook twee Britse pro-Brexit campagnes werden beboet. De door huidig premier Johnson gesteunde Vote Leave moest 40.000 pond betalen voor het sturen van ongevraagde sms-berichten. Leave EU moest 15.000 pond betalen voor onwettige marketingpraktijken.

