De inktcartridges van Canon kunnen door het chiptekort niet langer worden uitgerust met ingebouwde DRM-technologie, dus vraagt de producent klanten om waarschuwingen gewoon te omzeilen.

Inktcartridges van verschillende printerproducenten komen al een tijdje met een soort ingebouwde check die ervoor moet zorgen dat klanten geen goedkopere cartridges van derde partijen gebruiken. De standaard argumentatie daar gaat meestal om 'bescherming van de kwaliteit', 'klantenervaring' en meer. In de praktijk gaat het voornamelijk om een zakenmodel waarbij printers zelf vrij goedkoop worden verkocht, en de winst voornamelijk komt van (dure) inktcartridges.

Hoe ver een bedrijf gaat om klanten de dwingen de eigen cartridges te gebruiken, verschilt echter van producent tot producent. HP werd de voorbije jaren bijvoorbeeld aangeklaagd door consumentenorganisaties toen bleek dat het zijn eigen printers volledige blokkeerde als de klant een cartridge van een ander merk probeerde te gebruiken.

Bij Canon is het zo streng nog niet, en dat komt goed uit, want de huidige economische situatie noodzaakt het bedrijf tot een nieuwe aanpak. De meeste fabrikanten voorzien cartridges namelijk van dit soort DRM-beschermingstechnologie door er een kleine chip in te bouwen. De printer checkt vervolgens de chip wanneer je de inktcartridge installeert, om zeker te zijn dat het een goedgekeurde cartridge is.

Het chiptekort dat heel wat sectoren momenteel treft, betekent echter dat chips voor betere doeleinden kunnen worden gebruikt dan inkt. Canon heeft daarom besloten de chips niet meer in te bouwen in cartridges voor de ImageRunner-toestellen... waardoor ze niet automatisch meer aanvaard worden door de eigen printers. Het bedrijf geeft Duitse klanten daarom een kleine handleiding om waarschuwingen van de printer rond generieke cartridges te omzeilen.

'Door het wereldwijde tekort aan halfgeleidercomponenten, is het voor Canon momenteel een uitdaging om bepaalde elektronische componenten te vinden die gebruikt worden in de verbruiksartikelen voor onze multifunctionele printers', aldus de Duitstalige website van Canon. 'Om de toevoer van deze verbruiksartikelen te garanderen, hebben we besloten om ze niet langer met halfgeleidercomponenten uit te rusten tot de aanvoer is hersteld.'

De chip die niet langer in de cartridges wordt verwerkt laat onder meer weten wanneer de inkt bijna op is, maar dubbelt dus als een vorm van authenticatie. Als de printer de chip niet vindt, gaat het toestel ervan uit dat de inkt op is. Canon legt uit dat je dat redelijk makkelijk kan omzeilen door de foutmelding weg te klikken via 'OK', 'Close' of 'I agree', afhankelijk van het model. Canon meldt ook fijntjes dat het geen echte technische problemen verwacht van het gebruik van ongechipte cartridges, hooguit een mindere ervaring omdat je nu misschien niet meteen weet wanneer de toner zal opraken.

