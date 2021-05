Consumentenorgansatie Test Aankoop heeft samen met enkele zusterorganisaties een ingebrekestelling gestuurd naar Hewlett-Packard. Ze vragen compensatie voor het blokkeren van generieke inktpatronen op de printers van het bedrijf.

HP heeft sinds 2016 een wat woelige relatie met fabrikanten van generieke inktcartridges. Die zijn vaak een stuk goedkoper dan de officiële cartridges. Omdat een reeks modellen van HP vrij goedkoop op de markt worden gezet, in de veronderstelling dat die kost wordt goedgemaakt met de verkoop van inkt, doet het bedrijf er alles aan om klanten bij de eigen cartridges te houden.

Eind 2016 rolde het zo een firmware update uit die de printers er toe aanzette om generieke inktpatronen te weigeren. De problemen werden toen in Nederland aangekaart door 123inkt.nl, een verkoper van verschillende inktcartridges. HP heeft de praktijk ook toegegeven en beroept zich daarbij op 'bescherming van innovaties en intellectueel eigendom'.

Een week later krabbelde het bedrijf al weer terug en beloofde het een nieuwe update die de veranderingen weer ongedaan moesten maken. Enkele jaren later, in 2019, meldt 123inkt.nl echter opnieuw dat een reeks printers van Hewlett Packard foutmeldingen geven wanneer er een goedkoper inktpatroon wordt gebruikt.

Schadevergoeding

Volgens Test Aankoop en Euroconsumers, de Europese consumentenorganisatie waartoe die behoort, is het probleem sinds 2016 nooit echt opgelost. 'Het is totaal onaanvaardbaar dat HP de controle overneemt van apparaten die eigendom zijn van de consument om hem vervolgens te pushen producten te doen kopen die merkeigen zijn', zegt Simon November van Test Aankoop. 'De praktijk die door HP wordt toegepast, is pure geplande veroudering. Illegaal én onverantwoordelijk. Niet alleen veroorzaakt dit financiële schade bij consumenten maar ook verhoogt het de hoeveelheid elektronisch afval net wanneer we die proberen te reduceren.'

De consumentenorganisatie heeft nu een ingebrekestelling gestuurd naar HP, samen met zusterorganisaties uit Spanje, Italië, Portugal en Brazilië. Een rechtszaak kan volgen, eens het dossier is opgesteld. De organisaties vragen een compensatie van 150 euro voor eigenaars van de printers. Eerdere rechtszaken in de Verenigde Staten leidden ook al tot een schadevergoeding voor Amerikaanse consumenten.

