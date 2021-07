Carrefour gaat haar SAP-systemen en supply chain data in Google Cloud zetten. Het bedrijf maakt ook al twee jaar gebruik van Google Workspace.

De datacenters van het bedrijf worden gemigreerd naar Google BigQuery voor opslag en analyse en voor toekomstprojecten rond mobile, e-commerce, data-analyse en machine learning. Carrefour Belgium stapt daarbij ook over op SAP S/4HANA op Google Cloud.

Die migratie, die in 2022 wordt afgerond, moet Carrefour helpen bij haar digitale transformatie. Zo worden gegevens uit de toeleveringsketen toegankelijker, wat moet helpen om producten snel en efficiënt in de winkel te krijgen, wat vooral belangrijk is voor voedingsmiddelen die snel kunnen vervallen.

'Door onze bedrijfsbrede SAP-omgeving bij Google Cloud onder te brengen, zorgen we ervoor dat we deze kritieke applicaties op een veilige en betrouwbare manier kunnen laten draaien, binnen een duurzame en schaalbare cloudinfrastructuur,' zegt Stijn Stabel, CTO bij Carrefour België, in een mededeling.

Google is geen onbekende voor Carrefour. Sinds 2019 is het bedrijf al klant voor Google Workspace. Begin dit jaar nog kondigde het bedrijf aan dat het ook samenwerkt met NTT voor de uitrol van vierduizend toestellen in combinatie met VMware Workspace One voor het beheer ervan.

