De Belgische app Cake, waarmee gebruikers cashbackkortingen kunnen krijgen door de app te koppelen aan hun bankrekening, houdt op te bestaan. Het bedrijf erachter gaat wel door met een nieuwe strategie, dankzij vers geld uit Frankrijk

Cake begon net voor de coronacrisis, eind 2019. Dankzij nieuwe Europese regels kon het aan de slag met banktransactiegegevens. Gebruikers die hun bankgegevens met de app deelden, kregen kortingen bij verschillende retailers. Dat gebeurde automatisch via terugbetaling op hun rekening. Met de geanonimiseerde gegevens van alle deelnemers kon Cake op zijn beurt aan commerciële partners marktinzichten verkopen.

Aan het onafhankelijke deel van het verhaal komt een einde: de Cake-app stopt eind januari. In een mededeling luidt het dat het moeilijk was om het aantal gebruikers snel te doen groeien en Cake winstgevend te maken. Cake gaat zich voortaan volledig richten op samenwerkingen met banken en bedrijven. Vorig jaar ging het al een partnerschap aan met de bank Argenta, die de Cake-toepassing integreerde in haar eigen app. Argenta investeerde ook 1,5 miljoen euro in de start-up. Nu komt Truffle Capital, een Frans investerringsfonds, met geld over de brug om verder te werken aan samenwerkingen met Europese banken.

De Fransen investeren samen met eerdere investeerders 4,6 miljoen euro in de internationale expansie. 'Er zijn reeds gesprekken gaande met verschillende nationale en internationale banken over de integratie van het Cake cashback-platform in bestaande banking apps', klinkt het in een persbericht.

