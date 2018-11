CeBIT, ooit de grootste techbeurs van Europa, stopt ermee

De editie van dit jaar trok maar 120.000 bezoekers, 80.000 minder dan het jaar ervoor. Op zijn hoogtepunt, rond 2000, trok de beurs nog 800.000 bezoekers.

"Technologische ontwikkelingen in de digitale economie hebben de vraag naar horizontale beurzen zoals CeBIT in de jongste jaren doen afnemen", klinkt het. Standhouders trokken naar andere beurzen. Zo besloot de Amerikaanse softwaregigant Microsoft bijvoorbeeld om niet meer deel te nemen.

We are very sorry but it’s true: CEBIT Hannover to be cancelled. More information here: https://t.co/oxiaNLrq9b pic.twitter.com/1kg7wvFD1w