De Hasseltse IT-groep Cegeka haalde afgelopen jaar een omzet van 561 miljoen euro. Het bedrijf blijft al zestien jaar op rij stevig groeien.

De omzet van 2019 ligt 9,7 procent hoger dan in 2018. De operationele winst komt op 40,2 miljoen euro, dat is 3,2 procent hoger dan een jaar geleden, of 7,2 procent van de huidige omzet. De EBITDA ligt op 55,1 miljoen euro met een EBITDA-marge van 9,8 procent.

Cegeka tekent daarmee voor het zestiende jaar op rij voor groei. In 2009 lag die omzet nog net boven de honderd miljoen euro. Vandaag is het bedrijf vijf keer zo groot.

Die groei is voor een groot deel te danken aan overnames. "Wij hebben in 2019 onze financiële positie verder versterkt. Daardoor waren we in staat om in april 2020 - in volle coronacrisis - de overname van KPN Consulting in Nederland succesvol af te ronden. Daarnaast hebben we recent ook Finavista in Nederland en Gridmax in België kunnen overnemen dankzij onze gezonde financiële positie", zegt Stephan Daems, CFO van Cegeka in een persbericht.

Cegeka is een volledig Belgische IT-speler, maar bouwde de afgelopen jaren haar geografische aanwezigheid sterk uit in onder meer Italië, Duitsland, Oostenrijk en Oost-Europa. Vorig jaar kon het bedrijf met de overname van KPN Consulting haar omzet in Nederland verdubbelen en Cegeka zegt dat het ook dit jaar zal blijven investeren in Nederland. Al blijft de hoofdzetel van het bedrijf in Hasselt.

'Bij Cegeka zijn we er dan van overtuigd dat de huidige geopolitieke omstandigheden de noodzaak voor grote solide Europese IT-spelers doen toenemen. Klanten hebben meerdere bekommernissen zoals continuïteit, veiligheid en privacy. Om die uitdagingen aan te gaan, hebben ze nood aan een IT-speler die ze kunnen vertrouwen en letterlijk in de ogen kunnen kijken", zegt Stijn Bijnens, die sinds vorig jaar CEO is van het bedrijf.

