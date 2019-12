Het Limburgse IT-bedrijf Cegeka slaat een grote slag in Nederland. Het kondigt de overname aan van de ICT-consultancydiensten van het Nederlandse telecombedrijf KPN. CEO Stijn Bijnens spreekt van "een belangrijke stap in de verdere internationale groei" van Cegeka.

KPN Consulting biedt verschillende ICT-advies- en ondersteuningsdiensten op het gebied van onder andere ICT-strategie, cloudservices en data-analyse. Het telt 750 vaste medewerkers en 250 medewerkers op contract-basis.

Voor de overname draaide Cegeka in Nederland al een omzet van zo'n honderd miljoen euro. Die wordt nu in één klap verdubbeld naar ongeveer tweehonderd miljoen euro.

"Door deze acquisitie worden onze activiteiten in Nederland even groot als die in België, hetgeen perfect in lijn is met onze strategie", zegt CEO Stijn Bijnens. Twee maand geleden had Bijnens in een uitgebreid interview met Data News al gehint op mogelijke overnames in Nederland. Hij benadrukte toen dat de komst van Karim Henkens (de vroegere CEO van concurrent Centric) een belangrijke factor vormde om Cegeka in Nederland verder uit te bouwen.

Cegeka zal advies- en ondersteuningsdiensten blijven leveren aan KPN. Als onderdeel van de transactie zullen beide bedrijven er ook voor zorgen dat de dienstverlening aan KPN-klanten ononderbroken blijft, klinkt het.