Cegeka gaat haar expertise rond Microsoft Dynamics voortaan bundelen in een nieuwe entiteit. Het brengt daarbij de activiteiten van vier landen samen.

Onder de naam Cegeka Business Solutions bundelt de Hasseltse IT-speler voortaan de Cegeka Solutions Business Line en Cegeka-dsa. In totaal gaat het over 550 medewerkers in België, Nederland, Oostenrijk en Italië.

"Beide organisaties hebben 100% focus op de Microsoft Dynamics business oplossingen, hebben dezelfde kennisgebieden en leveren dezelfde toegevoegde waarde, het digitaliseren van de missie kritische processen van klanten op basis van Microsoft D365", zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka.

De afgelopen tien jaar nam Cegeka meermaals bedrijven over die deels of helemaal gefocust waren op Microsoft Dynamics. DSA Vision ging in 2013 samen met Cegeka Nederland. In 2015 nam de groep het Belgische Edan over. In 2018 volgde Solutions Factory in Oostenrijk.

De nieuwe organisatie wordt geleid door Anton Vreugdenhil als CEO en Arno Visser als COO.

