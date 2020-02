Het plan van telecomregulator BIPT om tijdelijke 5G-licenties beschikbaar te stellen, om zo de uitrol van 5G in België in een stroomversnelling te brengen, krijgt voornamelijk positieve reacties. Na Proximus en Telenet scharen ook belangrijke 5G IT-spelers als Cegeka en Citymesh zich achter het initiatief. Orange is sceptisch.

Het Limburgse IT-bedrijf Cegeka vindt tijdelijke 5G-gebruiksrechten 'een belangrijke stap in de voorbereidingen naar de echte veiling'. "Cegeka ijvert al sinds enige tijd voor het snel beschikbaar maken van een 5G-spectrum. Deze tijdelijke toekenning van licenties opent een nieuwe markt die tot nu toe niet toegankelijk was voor ons", zegt Herbert Van Hove, die sinds oktober vorig jaar bij het bedrijf in dienst is om de 5G-kar te trekken. "Wij zullen dan ook zeker actie ondernemen en een aanvraag indienen voor de tijdelijke 5G-gebruiksrechten."

Bij Citymesh, specialist in de uitbouw en het beheer van grootschalige draadloze netwerken, klinkt eenzelfde geluid. "De beslissing van het BIPT bevestigt onze visie en benadrukt opnieuw het belang van 5G en private netwerken voor de industrie", stelt CSO Ward Van Ooteghem. Het toegankelijk maken van het 5G-spectrum voor alle operatoren is volgens hem een goede zaak. "Zo kunnen ook de eerste testen met publieke 5G-netwerken van start gaan, terwijl wij blijven focussen op private mission-critical netwerken op maat van de industrie."

Citymesh is sinds twee jaar actief in de markt van private 5G-ready netwerken. Het bedrijf uit Oostkamp heeft ondertussen al een aantal van die netwerken uitgerold, onder meer in de haven van Zeebrugge, op de Noordzee en op Brussels Airport.

Het BIPT stelde een kleine week geleden voor om voorlopige gebruiksrechten toe te kennen voor 5G, in afwachting van een politiek akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten.

De telecomoperatoren reageerden verdeeld op het plan. Proximus en Telenet staan achter het initiatief, maar Orange heeft bedenkingen. "We zijn er geen voorstander van om in allerhaast te starten met de toewijzing van 5G-vergunningen met een beperkte bandbreedte en een tijdelijk karakter", aldus de operator. De voorgestelde gebruikersrechten zouden volgens Orange niet tegemoetkomen aan de eisen van de industrie en mogelijk ook toekomstige 5G-veilingen in gevaar brengen.

