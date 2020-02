Het plan van telecomregulator BIPT om de uitrol van 5G in België te versnellen door voorlopige gebruiksrechten toe te kennen, levert bij de operators gemengde reacties op. Proximus verwelkomt het initiatief, Orange vreest dat een haastige tussenoplossing niet zal voldoen aan de 'industriële noden', en een bedreiging kan vormen voor toekomstige 5G-veilingen.

Met de invoering van 'voorlopige gebruiksrechten' wil het BIPT een 5G-uitrol in ons land mogelijk maken zonder dat er meteen een veiling aan te pas komt. Die kan later georganiseerd worden, zodra er een politiek akkoord is tussen de Federale overheid en de deelstaten. Geïnteresseerde partijen krijgen nu een maand de tijd om zich kandidaat te stellen.

De eerste reacties die Data News op de plannen ontving, zijn van gemengde aard. Proximus vindt het uitreiken van voorlopige licenties een stap voorwaarts. "Het zou ons in staat zou stellen onze strategie voor de ontwikkeling van het mobiele netwerk voort te zetten", reageert het bedrijf. "We hebben altijd gezegd 5G zo snel mogelijk te willen lanceren in België. We zijn zeker van plan om een aanvraag in te dienen om onze klanten te kunnen bedienen met 5G-technologie en use cases, en kijken uit naar het ontwerpbesluit en de daaropvolgende consultaties door het BIPT."

Snelle veiling

Tegelijk blijft Proximus hopen we dat de spectrumveiling voor de licenties snel kan worden georganiseerd. "Dat is volgens ons de enige manier om spectrum toe te kennen in de benodigde hoeveelheid en voor een lange duur. Alleen dan krijgen de operatoren het vereiste perspectief om te blijven investeren in mobiele netwerken en innovatie, in het belang van de klanten."

Ook Orange Belgium is voorstander van een snelle veiling van het 5G-spectrum. Maar tot die tijd wil de operator prioriteit geven aan het uitbreiden van lokale 5G-testprojecten, zoals de Orange Industry 4.0 campus in de haven van Antwerpen (gebaseerd op 5G SA). "We zijn er geen voorstander van om in allerhaast te starten met de toewijzing van 5G-vergunningen met een beperkte bandbreedte en een tijdelijk karakter. Die zouden niet tegemoetkomen aan de eisen van de industrie en mogelijk ook toekomstige 5G-veilingen in gevaar brengen", aldus een woordvoerder.

Orange Belgium wijst erop dat de investeringen in 5G dusdanig hoog zijn, dat een nationaal 5G-netwerk alleen kan worden uitgerold als er sprake is van langetermijncontracten (de Europe Unie adviseert licenties met een duur van twintig jaar), een beter juridisch kader rond straling én een minimum bandbreedte. "Daarbij moet gedacht worden aan 100MHz in de 3,4-3,8GHz-band", klinkt het bij de operator. Orange roept het BIPT daarom op om eerst een formeel overleg te starten, om de visie en de behoeften van de spelers vanuit een industrieel perspectief te benaderen."

Data News vroeg ook Telenet, het moederbedrijf van Base, om een reactie, maar ontving nog geen antwoord.

