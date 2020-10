Het Europese IT-bedrijf Cegeka neemt een deel van de contracten van ICT-bedrijf Getronics België over. Dat is donderdag bekendgemaakt na een gerechtelijke uitspraak en wordt bevestigd door Cegeka.

'We hebben een bod gedaan op een deel van de klantenportefeuille van Getronics België. Dat is na een gerechtelijk akkoord aan ons toegewezen', zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka. Volgens de topman betreft het een tiental contracten waarbij de IT-activiteiten nauw aansluiten bij het portfolio van Cegeka. Meer specifiek gaat het over het beheer van IT-infrastructuur en digitale werkplekken. 'Dankzij de overname wordt de bedrijfscontinuïteit voor de betrokken klanten gegarandeerd', aldus Stijn Bijnens.

Samen met de contracten stapt ook een dertigtal medewerkers van Getronics België mee over. Cegeka maakt géén financiële details bekend over de klantenportefeuille die het van Getronics België overneemt.

Ontslagronde

In totaal stonden bij Getronics in Machelen sinds begin augustus 126 banen op de tocht. De ontslagronde was het gevolg van de overname door GSH Private Capital Limited. Begin september hielden de Belgische en Luxemburgse werknemers van Getronics nog een vakbondsactie aan de hoofdzetel. Vakbondssecretaris Kris Vandenbossche (ACV) hekelde toen de manier waarop Getronics Belux en investeerder GSH hen behandelen.

In juli van dit jaar werden de activiteiten van Getronics Belux afgescheiden van de Getronics Group. Nadat de groep het faillissement had aangevraagd, kondigde GSH de overname aan, maar zonder Belux.

KPN ICT Consulting

Het is niet voor het eerst dat Cegeka onderdelen van Getronics overneemt. In april van dit jaar lijfde het IT-bedrijf nog KPN ICT Consulting uit het Nederlandse Zoetermeer in. Dat bedrijf ontstond in 2007, toen Getronics door KPN werd overgenomen.

