Cegeka is na iets meer dan drie maanden klaar met de overname van KPN Consulting. Daarmee wordt het even groot in Nederland als in België.

De overname krijgt zowel van beide ondernemingsraden als van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt groen licht. KPN Consulting gaat door onder de naam Cegeka. Dochterbedrijf Call2 behoudt haar eigen naam en huisstijl.

Cegeka, dat in december de overname aankondigde, krijgt er overname kantoren bij in Zoetemeer, Groningen en Apeldoorn. Daarvoor had het al vestigingen in Veenendaal en Eindhoven. De uitbreiding geeft het bedrijf daarom meer geografische spreiding.

"Door de versterking van ons portfolio en de geografische spreiding kunnen we nog beter invulling geven aan onze wens om dicht bij de klant te opereren", zegt Karim Henkens, Managing Director Cegeka Nederland. "Daarnaast is dit een cruciale stap in het vervullen van onze ambities: wij willen naar de Nederlandse top, met een stevige lokale verankering als strategisch uitgangspunt."

KPN Consulting telt op dit moment 750 vaste medewerkers plus 250 mensen op contractbasis. Minus die 250 telt Cegeka nu 1.200 mensen in Nederland en meer dan zesduizend mensen in heel Europa.

