IT-groep Cegeka neemt een meerderheidsparticipatie in het Belgische digitaal schoolplatform Smartschool. Ook de Limburgse investeringsmaatschappij LRM stapt in het bedrijf.

Cegeka verwerft een meerderheidsparticipatie in Smartschool. Smartschool is een digitaal schoolplatform, bedoeld ter ondersteuning van de samenwerking tussen scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarnaast stapt ook de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in het bedrijf. De broers Jan en Geert Schuer, respectievelijk CEO en COO van het familiebedrijf Smartbit - het bedrijf achter het digitaal schoolplatform Smartschool - blijven aan boord als aandeelhouders. Ze behouden ook de dagelijkse operationele leiding. Aan de dienstverlening van Smartschool rochting scholen, leerkrachten en leerlingen verandert in eerste instantie ook niets; ook de naam blijft behouden. Hoeveel precies Cegeka betaalt en hoe groot de investering van LRM is, wordt niet vrijgegeven.

Cegeka-CEO Stijn Bijnens heeft het over een 'nieuwe strategische samenwerking tussen twee Vlaamse technologiespelers om de onderwijswereld te begeleiden in een verdere en versnelde digitalisering'. Voor Smartbit zorgt de krachtenbundeling met Cegeka voor zekerheid in de verdere groei van Smartschool in Vlaanderen én Wallonië. 57% van alle Vlaamse lagere en middelbare scholen gebruikt momenteel Smartschool. Aan Franstalige kant is dat 1 op de 5 middelbare scholen.

Platform verder uitbouwen

In een persmededeling geeft Cegeka aan dat het werk zal maken van een verdere uitbouw van het schoolplatform. Dat lijkt ook nodig, want als Smartschool het afgelopen anderhalf jaar in het nieuws kwam, was dat vooral omdat er technische problemen opdoken. Problemen die telkens met schaalgrootte te maken hadden als gevolg van massaal gebruik door het ingevoerde afstandsonderwijs.

Smartschool blijft zo trouwens een Limburgs verhaal. Smartschool is een product van het Limburgs familiebedrijf Smartbit en ook Cegeka en LRM zijn uiteraard stevig verankerd in Limburg. Smartbit werd opgericht in 2003 en is gevestigd in Oudsbergen. Het bedrijf telt zo'n 30 medewerkers.

