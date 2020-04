Dat Smartschool, het meest gebruikte schoolplatform, kraakte op de eerste dag na de paasvakantie kon bij heel wat scholen en leerlingen op weinig begrip rekenen. We vroegen oprichter en CEO Jan Schuer meer tekst en uitleg.

Deze piek na de paasvakantie was toch perfect te voorspellen. Waarom liep het dan toch mis met het platform?

Jan Schuer: Vijf weken hebben we niks anders gedaan dan voorbereidingen treffen. En dan is het afwachten tot de eerste preteaching-dag om te zien of dat genoeg was. De week voor de paasvakantie was de druk al toegenomen met een factor 40. En deze maandag besloot blijkbaar iedereen om rond 8u30 in te loggen, wat voor een extra gigantische piek zorgde. Na de paasvakantie is het totale volume dat we te verwerken kregen nogmaals verdubbeld. Ons platform kan wel wat verwerken, maar dit was teveel op hetzelfde moment.

Een digitaal schoolplatform moet daar toch mee om kunnen als het de fysieke klas moet vervangen?

Net daar schuilt het probleem. De core van Smartschool is het opvangen van administratie en dat is niet wat de kinderen, leerlingen en leerkrachten te zien krijgen: hun deel vormt amper 10 procent van onze functionaliteit. Smartschool is altijd een aanvullend instrument geweest bovenop de lessen in de klas. Nu is die focus helemaal verschoven naar volledig afstandsonderwijs en dat creëert belasting in onze hele keten. De aard van het gebruik is totaal veranderd.

Wat leerlingen en leerkrachten te zien krijgen, vormt maar 10 procent van onze functionaliteit.

Vroeger werden hoofdzakelijk berichten uitgewisseld en documenten genre Powerpoint-presentaties en Word-documenten toegevoegd van enkele megabytes groot. Nu zien we dat hele lessen in full HD kwaliteit opgenomen worden met de smartphone en gedumpt worden in Smartschool.

Zegt u nu dat leraren dat maar beter niet doen?

Natuurlijk. Wij hebben de scholen in de aanloop naar de preteaching-periode ook geadviseerd om andere tools te gebruiken. En dan zien we dat sommigen dat advies opvolgen, en anderen dat helemaal negeren. Om nog eens op video terug te komen: wij hebben geen videoplatform ontwikkeld. Wij hebben geen slimme transcoding en intelligente streamingalgoritmes: daar heb je de YouTubes van deze wereld voor. Smartschool is daar niet rond gebouwd. Ons platform is bijvoorbeeld wel geoptimaliseerd voor huiswerk, voor taken, voor correcties en voor plagiaatcontrole. Nieuwe oplossingen krijg je ook niet op enkele weken gebouwd. En als je daar voor kiest dan moet je hele keten ook mee opschuiven: de eigenlijke code, de storage, rekenkracht en het netwerk. Bovendien denken we ook nog altijd graag na over wat we precies bouwen en doen we dat in samenspraak met onze onderwijspartners.

Maar toch lanceerde u pas nog Smartschool Live om live lessen te geven?

We zijn daar niet over een nacht ijs gegaan en hebben getwijfeld of we die stap wilden zetten. Uiteindelijk hebben we dat wel gedaan omdat we onze scholen die mogelijkheid wilden bieden. Maar Smartschool Live is wel vanaf nul gebouwd en staat helemaal los van het eigenlijke Smartschool-platform. Smartschool draait op onze eigen infrastructuur die gehost wordt bij KPN in Nederland. Smartschool Live draait helemaal in de cloud van Amazon Web Services.

En wat ik de afgelopen dagen bijvoorbeeld niet gelezen hebben, is dat onze Smartschool Live wel degelijk prima werkt. De eerste dag maakten er 600.000 leerlingen gebruik van zonder noemenswaardige problemen.

Jan Schuer, oprichter en bedrijfsleider van Smartbit: het bedrijf achter het digitale schoolplatform Smartschool.

Wordt er nog verder aan de infrastructuur gesleuteld?

De coronamaatregelen treffen ons ook. Als we vandaag extra hardware bestellen, dan krijgen we dat morgen onmogelijk al geleverd. Maar ik wil toch benadrukken dat we altijd al onze inkomsten maximaal in infrastructuur en ontwikkeling investeren. We doen dat met onze eigen mensen en waar nodig met extra freelancers van de gekende grote IT-bedrijven.

Op de tweede dag waren er toch opnieuw problemen. Hoe ziet u dit nu evolueren?

Dinsdag kregen we een netwerkaanval te verduren, zoals we er wel vaker krijgen. Deze keer was de omvang van de DDoS-aanval (Distributed Denial of Service, nvdr) wel groot, waardoor er impact was. We hebben dat wel vrij snel kunnen oplossen, onder meer dankzij NaWas (de Nationale Wasstraat: een initiatief van de grote Nederlandse internet exchanges om internetproviders zoals KPN te beschermen tegen DDoS-aanvallen, nvdr). Zonder die aanval waren er gisteren geen problemen geweest. En dat terwijl het dinsdag 25 procent drukker was dan maandag, zij het met een betere spreiding.

Begrijpt u de kritiek, want die was zowel maandag als dinsdag niet mals?

Ik heb zelf kinderen, en begrijp uiteraard de frustratie van de leerlingen en ouders als iets niet meteen lukt. Maar ik durf wel zeggen dat het uiteindelijk wél gelukt is: iedereen is aan het lesmateriaal geraakt, iedereen heeft zijn of haar taken kunnen maken. Niet in de ideale omstandigheden - en dat betreur ik - maar dat het gelukt is, is toch al een prestatie op zich. Net zoals het zorgpersoneel momenteel het beste van zichzelf geeft, geven wij het beste voor onze scholen. Niemand heeft in ons land ooit aan preteaching gedaan. Ik vind dat alle leerkrachten en ons team daar respect voor verdienen.

